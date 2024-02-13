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≡ "Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей декларации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48571
"Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей декларации
Отправлено: 13.02.24 - 13:44
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Назначенный недавно глава Министерства финансов Мади Такиев ответил журналистам на вопрос, сможет ли он публично продемонстрировать собственную декларацию. Во время брифинга в правительстве Такиеву напомнили, что его предшественник Ерулан Жамаубаев обещал, но так и не показал свою декларацию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21927
Re: "Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей...
Отправлено: 13.02.24 - 13:44
#1
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Цитата:
Что касается моей декларации, я могу ее, конечно, выложить, но вы там ничего не поймете. Потому что то имущество, которое у нас зарегистрировано, его не нужно отображать, потому что оно "подтягивается" с государственных ресурсов", - ответил Такиев.

Какой тогда вообще смысл в этих декларациях?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4292
Re: "Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей...
Отправлено: 13.02.24 - 13:59
#2
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Это смысл нового правительства , чтобы никто ничего не понял
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5762
Re: "Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей...
Отправлено: 13.02.24 - 14:09
#3
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Цитата:
maxsaf:
смысл в этих декларациях?


Умная идея: - для ПЕРЕКРЁСТНОГО контроля за доходами ( основная цель) и расходами ВСЕХ граждан страны, в том числе и гос.чиновников, ну и конечно-самая главная цель этого всеобщего декларирования - ПОПОЛНЕНИЯ бюджета с помощью системой штрафов( по аналогии с Сергеком) за эти или иные косяки обязательно возникающие при заполнении декларации.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35540
Re: "Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей...
Отправлено: 13.02.24 - 14:47
#4
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Я и так ничего не понял, кто этот человек, почему я должен понимать или не понимать его..
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
38
Re: "Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей...
Отправлено: 13.02.24 - 18:25
#5
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Он сказал, вы все равно ничего не поймете с моей декларации! Поэтому таких и ставят в чиновники, чтобы всем было непонятно!
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
84
Re: "Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей...
Отправлено: 13.02.24 - 19:49
#6
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Ну не Заратустры в правительстве, сплошные "патамушта,патамушта"..Ведь можно же простым ,человеческим языком объяснить,что и как. Я сам в этом году сдал декларацию через портал гос.правительства и могу сказать-всё очень просто и быстро делается. Да , действительно нет необходимости заполнять сведения об ранее ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ имуществе и транспорте, официальных доходах т.к. они все имеются в базах данных. Это он назвал "подтягиванием".. Заполняются только (при наличии) банковские и имущественные активы (в т.ч. зарубежные) и прочие дорогостоящие игрушки (акции и прочее). Даст это эффект, вопрос конечно спорный..Но,простому обывателю отчитаться просто и может быть (на что я надеюсь)- государство реально увидет как и на что живут люди..без дутых цифр.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13983
Re: "Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей...
Отправлено: 13.02.24 - 20:27
#7
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Цитата:
Лесовик:
государство реально увидет как и на что живут люди..без дутых цифр

Конечно увидят на что живут люди. Раньше мошенникам продавали все ваши данные без имущества и цифр в банке. Теперь будут звонки следующие :Здравствуйте ваш депозит в 20 лямов только что кто то решил снять. Поэтому скиньте Пороль что б остановить транзакцию))),
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21927
"Вы там ничего не поймете". Новый министр о своей декларации
Отправлено: 13.02.24 - 20:30
#8
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Цитата:
ACROS:
Умная идея: - для ПЕРЕКРЁСТНОГО контроля за доходами ( основная цель)

Так если вы все равно ничего не поймёте, то как контролировать?
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