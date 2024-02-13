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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:34
Цитата:
----Тоже посмеялся над этим
alex_60:
По вашему достаточно в конце предложения поставить вопросительный знак,и все это не нарушение.
По вашему достаточно в конце предложения поставить вопросительный знак,и все это не нарушение.
----Тоже посмеялся над этим
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:35
Цитата:
----Так кто именно ? Ты так и не можешь ответить !
111:
Мой племяш, которого вы убили..
Мой племяш, которого вы убили..
----Так кто именно ? Ты так и не можешь ответить !
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:47
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:56
Интересно в однокашниках, там уехавшие украинцы желают смерти всем оставшимся..
Вот шо за народ?
Вот шо за народ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:58
Даже Арестович сбежал и начал ныть, чтобы украинцы легли под оккупантов..
Вот интересно..
Вот интересно..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:00
Но все таки давайте болеть за тех, ктотне предал, кто остался, чтоб дать бой оккупантам, и не быть рабом у каких то там янки
Кто то на эту тему говорил недавно, а, поищу
Кто то на эту тему говорил недавно, а, поищу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15023
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:03
Цитата:
арестович работает на политическую плоскость
ему хочется на выборы вылезти следующие
ну и конечно его сильно обидело то что его в 2022 году из офиса президента убрали за бесконечный базар
где то он справедливые вещи конечно говорит а где то прям клоунадой занимается
111:
Даже Арестович сбежал и начал ныть, чтобы украинцы легли под оккупантов.. Вот интересно..
Даже Арестович сбежал и начал ныть, чтобы украинцы легли под оккупантов.. Вот интересно..
арестович работает на политическую плоскость
ему хочется на выборы вылезти следующие
ну и конечно его сильно обидело то что его в 2022 году из офиса президента убрали за бесконечный базар
где то он справедливые вещи конечно говорит а где то прям клоунадой занимается
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:09
«Лучше умереть под Купянском, чем работать поваром или баристой в Румынии или Молдове», – командир «Волков Да Винчи» Филимонов.
Ну или думать в Канаде только о том, как тебе янки заполнят сегодня взятый в аренду холодильник..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:11
Цитата:
А почему два раза повторил, а не три?
Ах да, думал на той страничке в конце никто не заметит?
Потому дублируешь постоянно так?
Гога:
alex_60: По вашему достаточно в конце предложения поставить вопросительный знак,и все это не нарушение. ----Тоже посмеялся над этим
alex_60: По вашему достаточно в конце предложения поставить вопросительный знак,и все это не нарушение. ----Тоже посмеялся над этим
А почему два раза повторил, а не три?
Ах да, думал на той страничке в конце никто не заметит?
Потому дублируешь постоянно так?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:12
Цитата:
Даже я на него подписался, то есть на Фейгина ради него.
abaika95:
ну и конечно его сильно обидело то что его в 2022 году из офиса президента убрали за бесконечный базар
ну и конечно его сильно обидело то что его в 2022 году из офиса президента убрали за бесконечный базар
Даже я на него подписался, то есть на Фейгина ради него.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:14
Потом они интересно, из за бабок разругались.
Фейгин еще нажрался водяры и как вставил Арестовичу по самое нехочу.
Но тот убежал и стал таким же ненавистником своего народа.
Что то мне напоминает многих, кто отсюда слинял и теперь нас ненавидит то из за ценников, то из за неподдержки СВО и тд.
Предлогов куча.
Фейгин еще нажрался водяры и как вставил Арестовичу по самое нехочу.
Но тот убежал и стал таким же ненавистником своего народа.
Что то мне напоминает многих, кто отсюда слинял и теперь нас ненавидит то из за ценников, то из за неподдержки СВО и тд.
Предлогов куча.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:24
Цитата:
Гога:
111: Мой племяш, которого вы убили.. ----Так кто именно ? Ты так и не можешь ответить !
111: Мой племяш, которого вы убили.. ----Так кто именно ? Ты так и не можешь ответить !
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:30
Цитата:
-----А мне это напоминает только то , что некоторые до сих пор не хотят учить родной язык , сваливая это на детей . Одного готовя к отправке в Канаду .
111:
Что то мне напоминает
Что то мне напоминает
-----А мне это напоминает только то , что некоторые до сих пор не хотят учить родной язык , сваливая это на детей . Одного готовя к отправке в Канаду .
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