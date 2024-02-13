Отправлено: - 17:11

Гога:

alex_60: По вашему достаточно в конце предложения поставить вопросительный знак,и все это не нарушение. ----Тоже посмеялся над этим

Цитата:А почему два раза повторил, а не три?Ах да, думал на той страничке в конце никто не заметит?Потому дублируешь постоянно так?