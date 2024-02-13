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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 75 из 75«1...737475
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:34
#1111
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Цитата:
alex_60:
По вашему достаточно в конце предложения поставить вопросительный знак,и все это не нарушение.

----Тоже посмеялся над этим
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:35
#1112
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Цитата:
111:
Мой племяш, которого вы убили..

----Так кто именно ? Ты так и не можешь ответить !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:47
#1113
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:56
#1114
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Интересно в однокашниках, там уехавшие украинцы желают смерти всем оставшимся..
Вот шо за народ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 16:58
#1115
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Даже Арестович сбежал и начал ныть, чтобы украинцы легли под оккупантов..
Вот интересно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:00
#1116
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Но все таки давайте болеть за тех, ктотне предал, кто остался, чтоб дать бой оккупантам, и не быть рабом у каких то там янки
Кто то на эту тему говорил недавно, а, поищу
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15023
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:03
#1117
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Цитата:
111:
Даже Арестович сбежал и начал ныть, чтобы украинцы легли под оккупантов.. Вот интересно..

арестович работает на политическую плоскость
ему хочется на выборы вылезти следующие
ну и конечно его сильно обидело то что его в 2022 году из офиса президента убрали за бесконечный базар
где то он справедливые вещи конечно говорит а где то прям клоунадой занимается
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:09
#1118
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«Лучше умереть под Купянском, чем работать поваром или баристой в Румынии или Молдове», – командир «Волков Да Винчи» Филимонов.


Ну или думать в Канаде только о том, как тебе янки заполнят сегодня взятый в аренду холодильник..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:11
#1119
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Цитата:
Гога:
alex_60: По вашему достаточно в конце предложения поставить вопросительный знак,и все это не нарушение. ----Тоже посмеялся над этим

А почему два раза повторил, а не три?
Ах да, думал на той страничке в конце никто не заметит?
Потому дублируешь постоянно так?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:12
#1120
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Цитата:
abaika95:
ну и конечно его сильно обидело то что его в 2022 году из офиса президента убрали за бесконечный базар

Даже я на него подписался, то есть на Фейгина ради него.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35533
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:14
#1121
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Потом они интересно, из за бабок разругались.
Фейгин еще нажрался водяры и как вставил Арестовичу по самое нехочу.
Но тот убежал и стал таким же ненавистником своего народа.
Что то мне напоминает многих, кто отсюда слинял и теперь нас ненавидит то из за ценников, то из за неподдержки СВО и тд.
Предлогов куча.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:24
#1122
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Цитата:
Гога:
111: Мой племяш, которого вы убили.. ----Так кто именно ? Ты так и не можешь ответить !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9573
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 17:30
#1123
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Цитата:
111:
Что то мне напоминает

-----А мне это напоминает только то , что некоторые до сих пор не хотят учить родной язык , сваливая это на детей . Одного готовя к отправке в Канаду .
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