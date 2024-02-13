Re: Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов

Отправлено: - 17:00

весь бред который костанайцы слушали 4 года от активистов

теперь с высоких трибун рассказывают всей стране))

медиков даже подключили

а это те же самые медики которые рассказывали нам про вред житья не в своем часовом поясе для региона или это уже другие?

а то непонятно получается)

тоесть жить не в своем часовом поясе одному региону который по природному времени отстает почти на 2 часа это плохо

а теперь оказывается жить всей стране не в 1 часовом поясе это тоже плохо

и так плохо и так плохо

а хорошо только когда активисты что-то требуют либо министры решают))





фесенкова институт не высказался еще нет?)