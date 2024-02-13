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≡ Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48570
Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 17:00
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В Министерстве здравоохранения РК заявили, что биологически правильный часовой пояс имеет большое значение для здоровья. Кроме того, ссылаясь на медиков, в ведомстве объяснили, как непросто приходилось казахстанцам до решения о переводе стрелок.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15023
Re: Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 17:00
#1
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весь бред который костанайцы слушали 4 года от активистов
теперь с высоких трибун рассказывают всей стране))
медиков даже подключили
а это те же самые медики которые рассказывали нам про вред житья не в своем часовом поясе для региона или это уже другие?
а то непонятно получается)
тоесть жить не в своем часовом поясе одному региону который по природному времени отстает почти на 2 часа это плохо
а теперь оказывается жить всей стране не в 1 часовом поясе это тоже плохо
и так плохо и так плохо
а хорошо только когда активисты что-то требуют либо министры решают))


фесенкова институт не высказался еще нет?)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1133
Re: Играй, гормон! В Минздраве нашли пользу от перевода часов
Отправлено: 13.02.24 - 17:20
#2
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Гравятся мне эти наши "учёные"... Особенно "медики".
Флюгеры обыкновенные. Как депутаты.
Куда власть скажет вертеться, туда и вертятся.
Хоть у одного есть своё мнение, которое он не побоится высказать?
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