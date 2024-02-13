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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 72 из 73«1...70717273»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:39
#1066
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Цитата:
maxsaf:
Ну того, где ты сначала 7,

Это где описан данный конкретный случай?
Когда он произошел?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:39
#1067
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Цитата:
111:
Здравствуйте, это не понял, это как?

Это по поводу выражения "Ну ты-то куда лезешь?"
Все комментаторы на сайте на равных правах. И ограничивать эти права может только администрация. Но никак не другие комментаторы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:40
#1068
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Все личные вопросы обсуждайте в л/с

Вы сделайте лучше по другому, предупредительные по два комментария удалите.
А то и три, наберем еще, но будем знать.
Видите, он не останавливается?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:40
#1069
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Цитата:
111:
Это где описан данный конкретный случай? Когда он произошел?

Обсуждение личной жизни далее будем удалять. Последний раз предупредил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:41
#1070
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Это по поводу выражения "Ну ты-то куда лезешь?"

А, часто такое тут.
Спасибо.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:41
#1071
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Пожалуйста, не выясняйте отношения в ветке. Спорьте по сути. И еще - не нужно ограничивать возможности для ваших оппонентов. Это ко все комментаторам относится.

Он полез в драку на толпу, я и спросил, куда он лезет. Это не про дискуссию, а про неприятности, в которые лучше не лезть. В дискуссии пусть лезет, если ему так хочется. :-)
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:42
#1072
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Цитата:
maxsaf:
Он полез в драку на толпу, я и спросил, куда он лезет.

Прозвучало это именно как про дискуссию.
Все остальное обсуждайте в л/с
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:43
#1073
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Цитата:
maxsaf:
Давай, изворачивайся, чтобы АКРОС похвалил, что ты опять якобы тут всех уделал

Не всех а только тебя
И вертеться мне не надо
Я на своем стою))
Если Зеленский нацист как говорить Путин то Путин пособник нацизма раз им газ гонит и договорится пытался))

Шах и мат)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35518
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:43
#1074
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Цитата:
maxsaf:
Он полез

Кто полез, когда полез, на какую толпу?
Был суд что ли над тем человеком?
Откуда такие данные?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:44
#1075
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А ежели Зеленский не нацист как утверждает Макс

То с кем там Путин воюет?))
С нацистами которые только в армии? Так у Путина в армии тоже нацисты открытые воюют
А как не нацист может руководить нацистами?))

Цейтнот)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:44
#1076
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Прозвучало это именно как про дискуссию.

Ну что поделаешь - я иногда быстро переключаюсь с одной темы на другую, благо это правилами флуда не запрещено.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:46
#1077
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Цитата:
abaika95:
Если Зеленский нацист как говорить Путин

Ну теперь давай цитату Путина, где он это говорит :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:47
#1078
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Цитата:
111:
Зеленский не Гитлер, но украинец с Канады имеет веские доказательства, известные только ему одному, что Зеля нацист..

Нет смотри он сам запутался))

Он говорит Зеленский не нацист
Поэтому с ним можно договариваться это не западло и газ ему гнать
А нацисты якобы у него в окружении
Тоесть получается не нацист руководит нацистами))
Типа если бы Гитлер был коммунистом а геббельс нацистом тогда все норм)

[Исправлено: abaika95, 13.02.2024 - 14:47]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21919
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:49
#1079
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Цитата:
abaika95:
А как не нацист может руководить нацистами?))

У Зеленского поинтересуйся, он должен знать :-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:49
#1080
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Цитата:
maxsaf:
Ну теперь давай цитату Путина, где он это говорит

Так он этого не говорил получается?)
Тоесть Зеленский не нацист?

Давай новый котел))
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Страница 72 из 73«1...70717273»
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