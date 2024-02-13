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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:39
Цитата:
Это где описан данный конкретный случай?
Когда он произошел?
maxsaf:
Ну того, где ты сначала 7,
Ну того, где ты сначала 7,
Это где описан данный конкретный случай?
Когда он произошел?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:39
Цитата:
Это по поводу выражения "Ну ты-то куда лезешь?"
Все комментаторы на сайте на равных правах. И ограничивать эти права может только администрация. Но никак не другие комментаторы.
111:
Здравствуйте, это не понял, это как?
Здравствуйте, это не понял, это как?
Это по поводу выражения "Ну ты-то куда лезешь?"
Все комментаторы на сайте на равных правах. И ограничивать эти права может только администрация. Но никак не другие комментаторы.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:40
Цитата:
Вы сделайте лучше по другому, предупредительные по два комментария удалите.
А то и три, наберем еще, но будем знать.
Видите, он не останавливается?
Тимур Гафуров:
Все личные вопросы обсуждайте в л/с
Все личные вопросы обсуждайте в л/с
Вы сделайте лучше по другому, предупредительные по два комментария удалите.
А то и три, наберем еще, но будем знать.
Видите, он не останавливается?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:40
Цитата:
Обсуждение личной жизни далее будем удалять. Последний раз предупредил.
111:
Это где описан данный конкретный случай? Когда он произошел?
Это где описан данный конкретный случай? Когда он произошел?
Обсуждение личной жизни далее будем удалять. Последний раз предупредил.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:41
Цитата:
А, часто такое тут.
Спасибо.
Тимур Гафуров:
Это по поводу выражения "Ну ты-то куда лезешь?"
Это по поводу выражения "Ну ты-то куда лезешь?"
А, часто такое тут.
Спасибо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:41
Цитата:
Он полез в драку на толпу, я и спросил, куда он лезет. Это не про дискуссию, а про неприятности, в которые лучше не лезть. В дискуссии пусть лезет, если ему так хочется.
Тимур Гафуров:
Пожалуйста, не выясняйте отношения в ветке. Спорьте по сути. И еще - не нужно ограничивать возможности для ваших оппонентов. Это ко все комментаторам относится.
Пожалуйста, не выясняйте отношения в ветке. Спорьте по сути. И еще - не нужно ограничивать возможности для ваших оппонентов. Это ко все комментаторам относится.
Он полез в драку на толпу, я и спросил, куда он лезет. Это не про дискуссию, а про неприятности, в которые лучше не лезть. В дискуссии пусть лезет, если ему так хочется.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:42
Цитата:
Прозвучало это именно как про дискуссию.
Все остальное обсуждайте в л/с
maxsaf:
Он полез в драку на толпу, я и спросил, куда он лезет.
Он полез в драку на толпу, я и спросил, куда он лезет.
Прозвучало это именно как про дискуссию.
Все остальное обсуждайте в л/с
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15011
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:43
Цитата:
Не всех а только тебя
И вертеться мне не надо
Я на своем стою))
Если Зеленский нацист как говорить Путин то Путин пособник нацизма раз им газ гонит и договорится пытался))
Шах и мат)
maxsaf:
Давай, изворачивайся, чтобы АКРОС похвалил, что ты опять якобы тут всех уделал
Давай, изворачивайся, чтобы АКРОС похвалил, что ты опять якобы тут всех уделал
Не всех а только тебя
И вертеться мне не надо
Я на своем стою))
Если Зеленский нацист как говорить Путин то Путин пособник нацизма раз им газ гонит и договорится пытался))
Шах и мат)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:43
Цитата:
Кто полез, когда полез, на какую толпу?
Был суд что ли над тем человеком?
Откуда такие данные?
maxsaf:
Он полез
Он полез
Кто полез, когда полез, на какую толпу?
Был суд что ли над тем человеком?
Откуда такие данные?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15011
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:44
А ежели Зеленский не нацист как утверждает Макс
То с кем там Путин воюет?))
С нацистами которые только в армии? Так у Путина в армии тоже нацисты открытые воюют
А как не нацист может руководить нацистами?))
Цейтнот)
То с кем там Путин воюет?))
С нацистами которые только в армии? Так у Путина в армии тоже нацисты открытые воюют
А как не нацист может руководить нацистами?))
Цейтнот)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:44
Цитата:
Ну что поделаешь - я иногда быстро переключаюсь с одной темы на другую, благо это правилами флуда не запрещено.
Тимур Гафуров:
Прозвучало это именно как про дискуссию.
Прозвучало это именно как про дискуссию.
Ну что поделаешь - я иногда быстро переключаюсь с одной темы на другую, благо это правилами флуда не запрещено.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:46
Цитата:
Ну теперь давай цитату Путина, где он это говорит
abaika95:
Если Зеленский нацист как говорить Путин
Если Зеленский нацист как говорить Путин
Ну теперь давай цитату Путина, где он это говорит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15011
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:47
Цитата:
Нет смотри он сам запутался))
Он говорит Зеленский не нацист
Поэтому с ним можно договариваться это не западло и газ ему гнать
А нацисты якобы у него в окружении
Тоесть получается не нацист руководит нацистами))
Типа если бы Гитлер был коммунистом а геббельс нацистом тогда все норм)
[Исправлено: abaika95, 13.02.2024 - 14:47]
111:
Зеленский не Гитлер, но украинец с Канады имеет веские доказательства, известные только ему одному, что Зеля нацист..
Зеленский не Гитлер, но украинец с Канады имеет веские доказательства, известные только ему одному, что Зеля нацист..
Нет смотри он сам запутался))
Он говорит Зеленский не нацист
Поэтому с ним можно договариваться это не западло и газ ему гнать
А нацисты якобы у него в окружении
Тоесть получается не нацист руководит нацистами))
Типа если бы Гитлер был коммунистом а геббельс нацистом тогда все норм)
[Исправлено: abaika95, 13.02.2024 - 14:47]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:49
Цитата:
У Зеленского поинтересуйся, он должен знать
abaika95:
А как не нацист может руководить нацистами?))
А как не нацист может руководить нацистами?))
У Зеленского поинтересуйся, он должен знать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15011
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 14:49
Цитата:
Так он этого не говорил получается?)
Тоесть Зеленский не нацист?
Давай новый котел))
maxsaf:
Ну теперь давай цитату Путина, где он это говорит
Ну теперь давай цитату Путина, где он это говорит
Так он этого не говорил получается?)
Тоесть Зеленский не нацист?
Давай новый котел))
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