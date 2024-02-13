Отправлено: - 14:41

Тимур Гафуров:

Пожалуйста, не выясняйте отношения в ветке. Спорьте по сути. И еще - не нужно ограничивать возможности для ваших оппонентов. Это ко все комментаторам относится.

Цитата:Он полез в драку на толпу, я и спросил, куда он лезет. Это не про дискуссию, а про неприятности, в которые лучше не лезть. В дискуссии пусть лезет, если ему так хочется.