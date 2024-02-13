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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:25
#1006
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Цитата:
Ben:
Даю две ссылки.

Вы сначала ссылаться научитесь нормально на определенный источник)

Дилетант
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4973
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:34
#1007
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Цитата:
abaika95:
Для россиян тоже шок что Москва намного приятнее любого города России
Такер просто не понимает что в России вся страна работает на Москву
А в США каждый штат и город сам по себе


Ниже по ссылке в конце видео, женщина за кадром говорит, что Америка загнивает и там всё очень плохо :-o :-o :-o .

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21903
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:38
#1008
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Цитата:
abaika95:
Тоесть Гитлера надо было спасать

Человек, маломальски знакомый с историей не стал бы писать такую чушь. Пригласите второго абайку к телефону.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4284
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:40
#1009
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Наткнулся в Ютубе на разговор Пескова с Канделаки, цифровая Астана кажется. Канделаки очень возмущена, а Песков ей отвечает, нужно учить язык,за 34 года можно было бы выучить 10 языков и у них есть альтернатива, переехать к нам. Правда очень плохо слышно Канделаки.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:45
#1010
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Цитата:
maxsaf:
Человек, маломальски знакомый с историей не стал бы писать такую чушь.

а путин стал)


ведь по твоей и путинской логике выходит
зеленский это гитлер раз у него нацисты по стране бегают
при этом путин тут же пытался договорится о мире с гитлером которые ему сорвали в стамбуле
при этом же путин открыто платит гитлеру деньги за транспортировку своего газа через территорию нацистского государства а еще аммиакопровод пытались кинуть на европу через украину прямо во время войны
не договорились с гитлером чет
кто в этом случае гонит?))
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4284
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:45
#1011
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Хотя наверное русским действительно сложно учить языки. Один россиянин не мог произнести моё имя Сабит,давай говорит я буду говорить сабвуфер, я ему в слове сабвуфер 3 слога, в слове сабит 2, тут я вспомнил как меня называли в студенчестве Саба,его устроило!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:47
#1012
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Цитата:
saba:
Наткнулся в Ютубе на разговор Пескова с Канделаки, цифровая Астана кажется

ага
такой же разговор как канделаки и сабурова)

завтра канделаки с путиным будет общатся
после завтра с байденым и все про казахстан))
не слушай фейки которые лепят наши криворукие
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4284
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:53
#1013
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Цитата:
maxsaf:
маломальски знакомый с историей не стал бы писать такую чушь.

Я внимательно смотрел, но так и не смог понять одной вещи. Путин действительно оправдывает нападение Германии на Польшу в 1939 году?
Итак, перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии, но, поскольку не отдала Данцигский коридор, всё-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши.

[Исправлено: saba, 13.02.2024 - 10:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21903
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:53
#1014
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Цитата:
abaika95:
кто в этом случае гонит?))

Кроме тебя - никто.
Цитата:
abaika95:
зеленский это гитлер

Перечитай Витала внимательно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21903
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 10:56
#1015
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Цитата:
saba:
за 34 года можно было бы выучить 10 языков

Нет, не можно. На такое способны единицы.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4284
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 11:03
#1016
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Цитата:
abaika95:
такой же разговор как канделаки и сабурова)

Всё возможно,но вопрос опять таки в менталитет, для человека который знает как минимум 4 языка,непонятна позиция человека который противится знаниям. Кстати Кобзон, про которого наши вылили в последнее время немало дерьма, пытался в последние годы своей жизни учить казахский, его просто привлекало творчество Абая.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4284
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.02.24 - 11:08
#1017
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Цитата:
maxsaf:
Нет, не можно. На такое способны единицы.

Вместе с моими родителями работал водитель Кондрат Быков, он достаточно поздно переехал в Казахстан, постоянно ездил по аулам с моим отцом, разговаривал на беларусском, постоянно говорил вместо тряпка , трапка, на русском. и потом освоил и казахский, было это всё в СССР. Было бы желание, элементарные слова всегда выучить возможно
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