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≡ Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48562
Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 20:02
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Суд оправдал ди-джея бара James Bond Игоря Фоминых, обвиняемого в нанесении смертельного удара клиенту бара Биржану Жунусову. Приговор вынесли только что в суде № 2 Костаная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35502
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:17
#15
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Цитата:
ACROS:

Ты зарубишь топором?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35502
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:34
#16
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Цитата:
ACROS:
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА

И да, зачем сравниваем не сравнимое?
Я уже сказал, ровно такой же вариант с Мирзаевым..
Копия.
Зачем ты придумываешь невесть что?
Я говорю о вполне конкретной ситуации..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35502
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:35
#17
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А фантастику давпйте отключим из головы .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35502
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:45
#18
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Клуб Милан, там я работал охранником.
Дальше?
Когда напали и разбили тот стеклянный треугольник с наружи?

[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:46]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1225
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 23:06
#19
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Цитата:
Ко мне пьянь которая приставала, пять человек в КЖБИ в последний момент, со всеми разобрался, Источник:

боевик рэмбо
Цитата:
7 человек актюбинских было, 9 человек славян было, когда кирпич наиголову одели, я никого не убил. Источник:

боевик рэмбо

Цитата:
Я жестко с ними обходился, но не убивал. Источник:


да ты ковбой, рэмбо
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
478
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 13.02.24 - 00:34
#20
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Цитата:
Суд оправдал ди-джея бара James Bond Игоря Фоминых

Источник:

браво этому суду!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21903
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 00:52
#21
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Цитата:
111:
со всеми разобрался, 7 человек актюбинских было, 9 человек славян было

Цитата:
111:
Я жестко с ними обходился

:lol: :lol: :lol:

Цитата:
111:
кирпич на голову одели

Это многое объясняет :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19812
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 00:56
#22
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Там ещё штыковая лопата ребром была.
По голове
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3278
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 13.02.24 - 08:08
#23
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Цитата:
111:
Ко мне пьянь которая приставала, пять человек в КЖБИ в последний момент, со всеми разобрался, 7 человек актюбинских было, 9 человек славян было,

герои голливудских блокбастеров нервно курят в сторонке! Сначало 5-ро пьяных, потом 7 актюбинских, потом 9 славян. 21 человек против одного Марика! И Марик всех раскидал и ни одного не убил! Неужели "ляжкой самки конины" всех отметелил? Готовый сценарий нового блокбастера готов!

[Исправлено: юля елиссева, 13.02.2024 - 08:13]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3337
Re: Имела место необходимая оборона - Приговор по делу о...
Отправлено: 13.02.24 - 10:54
#24
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Цитата:
юля елиссева:
21 человек против одного Марика!

Теперь ему по улице только так ходить.

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