Отправлено: - 10:34

abaika95:

Для россиян тоже шок что Москва намного приятнее любого города России

Такер просто не понимает что в России вся страна работает на Москву

А в США каждый штат и город сам по себе

Цитата:Ниже по ссылке в конце видео, женщина за кадром говорит, что Америка загнивает и там всё очень плохоПодробнее здесь: