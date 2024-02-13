Наткнулся в Ютубе на разговор Пескова с Канделаки, цифровая Астана кажется. Канделаки очень возмущена, а Песков ей отвечает, нужно учить язык,за 34 года можно было бы выучить 10 языков и у них есть альтернатива, переехать к нам. Правда очень плохо слышно Канделаки.
maxsaf: Человек, маломальски знакомый с историей не стал бы писать такую чушь.
а путин стал)
ведь по твоей и путинской логике выходит зеленский это гитлер раз у него нацисты по стране бегают при этом путин тут же пытался договорится о мире с гитлером которые ему сорвали в стамбуле при этом же путин открыто платит гитлеру деньги за транспортировку своего газа через территорию нацистского государства а еще аммиакопровод пытались кинуть на европу через украину прямо во время войны не договорились с гитлером чет кто в этом случае гонит?))
Хотя наверное русским действительно сложно учить языки. Один россиянин не мог произнести моё имя Сабит,давай говорит я буду говорить сабвуфер, я ему в слове сабвуфер 3 слога, в слове сабит 2, тут я вспомнил как меня называли в студенчестве Саба,его устроило!
maxsaf: маломальски знакомый с историей не стал бы писать такую чушь.
Я внимательно смотрел, но так и не смог понять одной вещи. Путин действительно оправдывает нападение Германии на Польшу в 1939 году? Итак, перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии, но, поскольку не отдала Данцигский коридор, всё-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши.
abaika95: такой же разговор как канделаки и сабурова)
Всё возможно,но вопрос опять таки в менталитет, для человека который знает как минимум 4 языка,непонятна позиция человека который противится знаниям. Кстати Кобзон, про которого наши вылили в последнее время немало дерьма, пытался в последние годы своей жизни учить казахский, его просто привлекало творчество Абая.
Вместе с моими родителями работал водитель Кондрат Быков, он достаточно поздно переехал в Казахстан, постоянно ездил по аулам с моим отцом, разговаривал на беларусском, постоянно говорил вместо тряпка , трапка, на русском. и потом освоил и казахский, было это всё в СССР. Было бы желание, элементарные слова всегда выучить возможно
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