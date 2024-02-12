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"Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше сотни домов в Рудном просят перейти на газовое отопление. Почему акимат просто не починит старые трубы?
"Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше сотни домов в Рудном просят перейти на газовое отопление. Почему акимат просто не починит старые трубы?
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