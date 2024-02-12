Отправлено: - 22:34

ACROS:

Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА

Цитата:И да, зачем сравниваем не сравнимое?Я уже сказал, ровно такой же вариант с Мирзаевым..Копия.Зачем ты придумываешь невесть что?Я говорю о вполне конкретной ситуации..