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≡ Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48561
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 20:02
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Суд оправдал ди-джея бара James Bond Игоря Фоминых, обвиняемого в нанесении смертельного удара клиенту бара Биржану Жунусову. Приговор вынесли только что в суде № 2 Костаная.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6668
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:02
#1
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Отличное решение, снимаю шляпу перед судьёй, наконец то правосудие стало служить народу по настоящему
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21899
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:08
#2
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Респект суду
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3336
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:15
#3
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Можно сказать - прецедент в Кустанайской области создан. И это хорошо. А то некоторые на форуме до сих пор эту пьяноту по головке гладят.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5756
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:33
#4
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Цитата:
Козлов я:
некоторые на форуме д




"...имя, сестра, имя..."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35501
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:40
#5
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Ну нормально.
Надеюсь усвоит урок, что пьяных в умат избивать нельзя.
А то мода началась, издеваться над алкашами..
Сколько видео для тик тока снимают..
Деньги состригли с него, и нормально..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35501
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:41
#6
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Цитата:
ACROS:
имя, сестра, имя..."

Как правило, имен не будет.
Главное хайп получить..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35501
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 20:50
#7
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Ровно так же про Мирзаева, убившего алкаша, который ударился об асфальт.

Там что то не понял, вроде до двух лет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5756
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 21:45
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Отличное решение


Всё таки есть у меня интуитивно-правовое-справедливое чувство: - оправдали парня, да и судья молодец.
Насчёт прокурора и её позиции: - всё таки это её работа- сторона ОБВИНЕНИЯ. В душе может она и по другому считала.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3336
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 21:58
#9
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Цитата:
ACROS:
"...имя, сестра, имя..."

Цитата:
111: Ну отрываться на алкашах тоже нельзя было. Давайте тогда всех пьяных убивать, которых увидим на улице..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35501
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:01
#10
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Цитата:
Козлов я:
111: Ну отрываться на алкашах тоже нельзя было. Давайте тогда

Почему ты меня цитируешь?
Прямо в глаза как то хоть можно выразить мысль?
Или клевета твое усё?
Не стесняйся и покажи, где я что то там

Цитата:
Козлов я: пьяноту по головке гладят.


[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:03]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5756
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 22:08
#11
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Цитата:
111:
пьяных в умат избивать нельзя.


Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА пьяных в УМАТ и начинают приставать к вашей супруге, издеваться над вашим сыном, оскорблять вас: - ваши действия ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21899
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:09
#12
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Цитата:
111:
пьяных в умат избивать нельзя.

Пьяные в умат под лавкой валяются и в драку не лезут, при всем желании...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21899
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:10
#13
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Цитата:
ACROS:
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА пьяных в УМАТ и начинают приставать к вашей супруге, издеваться над вашим сыном, оскорблять вас: - ваши действия ??

Побежит за пивом для них, бить же нельзя :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35501
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:16
#14
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Цитата:
ACROS:
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА пьяных в УМАТ и начинают приставать к вашей супруге, издеваться над вашим сыном, оскорблять вас: - ваши действия ??

Хм..
Не могу и все.
Ко мне пьянь которая приставала, пять человек в КЖБИ в последний момент, со всеми разобрался, 7 человек актюбинских было, 9 человек славян было, когда кирпич наиголову одели, я никого не убил.
А надо было?
Я жестко с ними обходился, но не убивал.

[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:18]
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