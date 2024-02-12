Re: "Нет гарантии, что не будет порывов" - Больше...

Отправлено: - 20:19

В местных соцсетях по этому поводу идёт активная дискуссия, большинство из которых жалуются на отсутствие средств на котел и его установку. Когда между делом я пытался вставить свои пять копеек о том,что это экономно,надёжно и наконец престижно (всё-таки не таскать тяжёлые баллоны) меня закидали плохими словами. Видимо, народ дошел до ручки что не может позволить себе элементарные вещи чтобы улучшить качество своей жизни