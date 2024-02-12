Отправлено: - 22:01

Козлов я:

111: Ну отрываться на алкашах тоже нельзя было. Давайте тогда

Козлов я: пьяноту по головке гладят.

[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:03]

Цитата:Почему ты меня цитируешь?Прямо в глаза как то хоть можно выразить мысль?Или клевета твое усё?Не стесняйся и покажи, где я что то тамЦитата: