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Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48561
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 20:02
Суд оправдал ди-джея бара James Bond Игоря Фоминых, обвиняемого в нанесении смертельного удара клиенту бара Биржану Жунусову. Приговор вынесли только что в суде № 2 Костаная.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6668
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:02
Отличное решение, снимаю шляпу перед судьёй, наконец то правосудие стало служить народу по настоящему
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:08
Респект суду
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:15
Можно сказать - прецедент в Кустанайской области создан. И это хорошо. А то некоторые на форуме до сих пор эту пьяноту по головке гладят.
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:33
Цитата:
"...имя, сестра, имя..."
Козлов я:
некоторые на форуме д
некоторые на форуме д
"...имя, сестра, имя..."
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:40
Ну нормально.
Надеюсь усвоит урок, что пьяных в умат избивать нельзя.
А то мода началась, издеваться над алкашами..
Сколько видео для тик тока снимают..
Деньги состригли с него, и нормально..
Надеюсь усвоит урок, что пьяных в умат избивать нельзя.
А то мода началась, издеваться над алкашами..
Сколько видео для тик тока снимают..
Деньги состригли с него, и нормально..
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:41
Цитата:
Как правило, имен не будет.
Главное хайп получить..
ACROS:
имя, сестра, имя..."
имя, сестра, имя..."
Как правило, имен не будет.
Главное хайп получить..
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 20:50
Ровно так же про Мирзаева, убившего алкаша, который ударился об асфальт.
Там что то не понял, вроде до двух лет.
Там что то не понял, вроде до двух лет.
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 21:45
Цитата:
Всё таки есть у меня интуитивно-правовое-справедливое чувство: - оправдали парня, да и судья молодец.
Насчёт прокурора и её позиции: - всё таки это её работа- сторона ОБВИНЕНИЯ. В душе может она и по другому считала.
сайлау курманов:
Отличное решение
Отличное решение
Всё таки есть у меня интуитивно-правовое-справедливое чувство: - оправдали парня, да и судья молодец.
Насчёт прокурора и её позиции: - всё таки это её работа- сторона ОБВИНЕНИЯ. В душе может она и по другому считала.
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 21:58
Цитата:
Цитата:
ACROS:
"...имя, сестра, имя..."
"...имя, сестра, имя..."
Цитата:
111: Ну отрываться на алкашах тоже нельзя было. Давайте тогда всех пьяных убивать, которых увидим на улице..
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:01
Цитата:
Почему ты меня цитируешь?
Прямо в глаза как то хоть можно выразить мысль?
Или клевета твое усё?
Не стесняйся и покажи, где я что то там
Цитата:
[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:03]
Козлов я:
111: Ну отрываться на алкашах тоже нельзя было. Давайте тогда
111: Ну отрываться на алкашах тоже нельзя было. Давайте тогда
Почему ты меня цитируешь?
Прямо в глаза как то хоть можно выразить мысль?
Или клевета твое усё?
Не стесняйся и покажи, где я что то там
Цитата:
Козлов я: пьяноту по головке гладят.
[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:03]
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 22:08
Цитата:
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА пьяных в УМАТ и начинают приставать к вашей супруге, издеваться над вашим сыном, оскорблять вас: - ваши действия ??
111:
пьяных в умат избивать нельзя.
пьяных в умат избивать нельзя.
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА пьяных в УМАТ и начинают приставать к вашей супруге, издеваться над вашим сыном, оскорблять вас: - ваши действия ??
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:09
Цитата:
Пьяные в умат под лавкой валяются и в драку не лезут, при всем желании...
111:
пьяных в умат избивать нельзя.
пьяных в умат избивать нельзя.
Пьяные в умат под лавкой валяются и в драку не лезут, при всем желании...
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:10
Цитата:
Побежит за пивом для них, бить же нельзя
ACROS:
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА пьяных в УМАТ и начинают приставать к вашей супруге, издеваться над вашим сыном, оскорблять вас: - ваши действия ??
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА пьяных в УМАТ и начинают приставать к вашей супруге, издеваться над вашим сыном, оскорблять вас: - ваши действия ??
Побежит за пивом для них, бить же нельзя
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 22:16
Цитата:
Хм..
Не могу и все.
Ко мне пьянь которая приставала, пять человек в КЖБИ в последний момент, со всеми разобрался, 7 человек актюбинских было, 9 человек славян было, когда кирпич наиголову одели, я никого не убил.
А надо было?
Я жестко с ними обходился, но не убивал.
[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:18]
ACROS:
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА пьяных в УМАТ и начинают приставать к вашей супруге, издеваться над вашим сыном, оскорблять вас: - ваши действия ??
Хорошо, представьте такую ситуацию: вы гуляете ночью перед акиматом, к вам подходит ТОЛПА пьяных в УМАТ и начинают приставать к вашей супруге, издеваться над вашим сыном, оскорблять вас: - ваши действия ??
Хм..
Не могу и все.
Ко мне пьянь которая приставала, пять человек в КЖБИ в последний момент, со всеми разобрался, 7 человек актюбинских было, 9 человек славян было, когда кирпич наиголову одели, я никого не убил.
А надо было?
Я жестко с ними обходился, но не убивал.
[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 22:18]
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