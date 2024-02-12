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≡ Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48560
Имела место необходимая оборона - Решение по делу о смертельной драке возле кафе James Bond вынес суд в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 20:02
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Суд оправдал ди-джея бара James Bond Игоря Фоминых, обвиняемого в нанесении смертельного удара клиенту бара Биржану Жунусову. Приговор вынесли только что в суде № 2 Костаная.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6665
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:02
#1
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Отличное решение, снимаю шляпу перед судьёй, наконец то правосудие стало служить народу по настоящему
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21894
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:08
#2
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Респект суду
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3335
Re: Имела место необходимая оборона - Решение по делу о...
Отправлено: 12.02.24 - 20:15
#3
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Можно сказать - прецедент в Кустанайской области создан. И это хорошо. А то некоторые на форуме до сих пор эту пьяноту по головке гладят.
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