НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Точно не по коррупционной" - Отставку руководителя отдела ЧС прокомментировал аким Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48560
"Точно не по коррупционной" - Отставку руководителя отдела ЧС прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 12.02.24 - 12:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ерлан КИНЕБАЕВ больше не работает руководителем отдела ЧС акимата Костаная. В отношении него ведется расследование. Об этом сегодня, 12 февраля, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
235
"Точно не по коррупционной" - Отставку руководителя отдела ЧС прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 12.02.24 - 12:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если получил взятку, то это чистая коррупция, только не пойму за что? За что этому мальцу можно дать взятку?

[Исправлено: ОГПУ, 12.02.2024 - 12:33]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5751
Re: "Точно не по коррупционной" - Отставку...
Отправлено: 12.02.24 - 14:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://но точно не по коррупционной,//

Цитата://чиновник подозревается в получении взятки.//

Аким царствует, но не правит:- не ведает что твориться в вверенном ему датском королевстве???
И кто же из них прав: аким или канал "Чистая правда" ??

Во втором случае аким должен УЙТИ, подать в отставку или начнут притягивать за уши, всякие номенклатурно-процедурные дела, мол он не в прямом подчинений, или же по токаевски: - нет злого умысла??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5751
Re: "Точно не по коррупционной" - Отставку...
Отправлено: 12.02.24 - 14:11
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
мальцу можно дать взятку?


Помпу толкнул налево, наверное.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3276
Re: "Точно не по коррупционной" - Отставку...
Отправлено: 12.02.24 - 17:13
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если докажут и накажут по коррупционной статье, то аким города должен будет подать в отставку? или нет?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS