maxsaf: сам Зеленский прекрасно понял, кто перед ним стоит
А складывается такое впечатление что он не чего не понимает. Где я? Зачем я тут?)) Его просто за руку водят и говорят, ты братец тут постой похлопай в ладоши, там вот подпиши бумаги и ваще ты молодец, на тебе конфетку.
Это он тоже прекрасно понял, после вступления в должность, хотя и наверняка очень удивился. Поэтому его обещания "до", и его дела "после" так сильно расходятся. Он подумать не мог, что будет все настолько по взрослому. Политики со стажем знают, насколько там все жёстко. Он думал, что скажет что "не лох"(С) и сможет управлять страной по своему разумению. А ему видимо сказали: либо водим за руку, либо водим по губам. Выбирай. Поэтому лучше в политику не лезть, не зная правил.
Зря вы взялись учить меня как гуглить. Я привёл мнение учёных, которое они выработали в обсуждениях и спорах на сегодняшний день. Через ещё 75 лет это определение государственности скорее всего трансформируется. Если вы принимаете советы - выбирайте для споров свой уровень - вряд ли у вас есть докторская или хотя бы кандидатская за плечами.
неет путин четко сказал, начинаем операцию по денацификации тоесть зеленский и его команда в понимании путина нацисты о чем он пытался договорится с нацистами тогда в стамбуле? о мире? об том чтобы украина не вступала в нато а про нацзим забудем?
Цитата:
maxsaf: ет, хочет договориться о прекращении поддержки нацизма, о переориентации с поддержки на борьбу.
договорится с нацистами чтобы те не поддерживали нацизм путин совсем епопо? или он сам запутался уже против кого воюет и вас там запутал?) Цитата:
maxsaf: В этом случае именно так и было: хотели порадовать заморского гостя "диковинкой", а у него своих таких "как грязи".
вопрос стоит в том откуда в канаде нацисты вообще и почему их в парламент приглашают тогда? служба безопасности, канцелярия все пропустили? Цитата:
maxsaf: Но Зеленский не может принести такие извинения в принципе, иначе ему ещё много за что прийдётся извиняться.
зеленский не обязан извинятся за то что ошиблись хозяева мероприятия все парламентарии каналы извинились? поименно можете перечислить?)) нет потому что депутаты не извинялись значит они поддерживают нацизм а ты живешь в такой стране не стыдно? может выразишь протестом это как то? Цитата:
maxsaf: Чтобы потребовать что? Извиниться? Уже извинились. Уйти с поста? Уже ушли. Так а зачем тогда выходить?
депутаты от провинции манитоба извинились? Цитата:
maxsaf: Но сам Зеленский прекрасно понял, кто перед ним стоит.
зеленский отец украинцев каждого украинцы канады в лицо знает Цитата:
maxsaf: Ты так мечтал обсудить со мной эту тему?
да че там рюрик на ком стоял? Цитата:
maxsaf: А ты чей потомок?
мы люди простые половцы и печенеги Цитата:
maxsaf: Хозяев земли казахской или тех, кто на эти земли набеги осуществлял периодически?
нет я к сибирским казакам никакого отношения не имею)
одно путин просчитался (как всегда впринципе) думал надавит немного на киев а квнщик сбежит тут же надавил а никто не сбежал и тут оказалось что настоящий квнщик то все это время в кремле сидел которого водили за нос как дурачка и его спецслужбы, и генералы, и советники Цитата:
maxsaf: А ему видимо сказали: либо водим за руку, либо водим по губам. Выбирай.
он выбрал поводил по губам путину маленькая победоносная война не получилась у деда на старости лет а теперь мы по первому каналу смотрим каждый день про то как какие-то бедные волонтеры из воронежа великой и могучей армии россии бушлаты шьют и дроны закупают россия как будто не с украиной воюет а минимум с наполеоном не позорились бы хоть Цитата:
Зря вы взялись учить меня как гуглить. Я привёл мнение учёных, которое они выработали в обсуждениях и спорах на сегодняшний день
ни одного мнения ученых вы не привели только свои суждения когда приводят чьё-то мнение дают ссылку на источник
Цитата:
выбирайте для споров свой уровень - вряд ли у вас есть докторская или хотя бы кандидатская за плечами.
доктор или кандидат знает что такое источник и ссылка вы нет делаем вывод....
Вот вам ссылка, если дело только в ней. Подобных ссылок - это лекция для школьников - можно ещё и самому найти. Дело в другом - хочется спорить и кому-то что-то доказывать, вместо поиска истины.
дело в том что я уже начал оспаривать утверждение ссылаемого источника требуя ссылку мне просто нужно было понять вы изучали тему для дискуссии или в первый попавшийся сайт кликнули? да оказывается вы кликнули в первый же сайт по тегу "признаки государства" доктора и кандидаты так не работают и уж явно не кичатся что они какие-то там доктора или кандидаты на форумах
при всем этом вы не точно передали материал из источника автор пишет Основными, существенными признаками государства являются территориальная организация населения, государственная власть, государственный суверенитет, право и сбор налогов. Эти признаки отличают государство от других организаций в обществе.
у вас же другое определение единство власти; территориальное единство; установление государственных границ. наличие института гражданства; политическая власть с особым аппаратом управления и принуждения. государство обладает монополией на применение силы в обществе. монополия на правотворчество.
Если вам что-то не понятно - перечитайте последнюю ссылку ещё раз, если уж совсем кратко - государство - это система управления территорией. Различия в толковании этого понятия для данного обсуждения не существенны.
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