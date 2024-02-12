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"Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
"Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48558
"Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
Отправлено: 12.02.24 - 12:09
Перед началом прений стороны уточнили несколько моментов по делу. В частности, адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО еще раз спросил присутствующего в зале брата погибшего Жунусова - действительно ли они справляли нужду возле бара.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13981
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:09
Это уже закон жизни. Почти всегда кто вмешивается в драку или в чужую сору, остаётся потом крайним и виновным. Он не первый и не последний.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 21892
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:22
Цитата:
Любящие за своими детьми на площадке приглядывают, трезвые.
его действий жена осталась без любящего мужа, а дети - без отца.
Любящие за своими детьми на площадке приглядывают, трезвые.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 235
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:22
Распустили быдло за 30 лет, каждая свинья нажрется и качает права, распускает культяпки свои, получат в башню, потом по судам таскаются, получил и поделом
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 134
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:32
Цитата:
ОГПУ:Совершенно верно ! Только парня теперь мурыжат, а он поступил честно и правильно. После таких судов люди понимают, что хулиганы забивают на твоих глазах человека, а ты сиди на попе смирно и в телефончик залипай, а то спасёшь кого-то, а себе срок на шею повесишь.
получил и поделом
получил и поделом
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1362
"Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
Отправлено: 12.02.24 - 13:27
Да,давайте хорошему честному парню жизнь испортим из-за пьяницы! Вы в своем уме? Дайте ему условку и не губите жизнь!
[Исправлено: Gljuk, 12.02.2024 - 13:57]
[Исправлено: Gljuk, 12.02.2024 - 13:57]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5751
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 14:02
Цитата:
Почему условно ?? Оправдать и отпустить !! У него действия в пределах необходимой самообороны и Жунусов упал в результате того что был ПЬЯН и Фоминых НЕ ДОБИВАЛ его ногами.
Завтра, не дай бог, конечно: - тот прокурор который посоветовал УБЕЖАТЬ, будет идти ночью один и нарвётся на толпу гопников и рядом будет проходить условный Фоминых, который увидев эту толпу стремительно убежит, даже не вызвав полицию, а эти ограбят, изнасилуют, изобьют, убьют ( нужное подчеркнуть).
Наверное это УТВЕРЖДЕНИЕ прокурора идёт ВРАЗРЕЗ с утверждением Президента о построении СПРАВЕДЛИВОГО и морально ПОРЯДОЧНОГО общества.
Почему БЕЗДЕЙСТВУЕТ работодатель Фоминых ?? Должен всеми своими действиями, в том числе и НЕФОРМАЛЬНЫМИ защитить своего работника.
Сабыр:
Дайте ему условку
Дайте ему условку
Почему условно ?? Оправдать и отпустить !! У него действия в пределах необходимой самообороны и Жунусов упал в результате того что был ПЬЯН и Фоминых НЕ ДОБИВАЛ его ногами.
Завтра, не дай бог, конечно: - тот прокурор который посоветовал УБЕЖАТЬ, будет идти ночью один и нарвётся на толпу гопников и рядом будет проходить условный Фоминых, который увидев эту толпу стремительно убежит, даже не вызвав полицию, а эти ограбят, изнасилуют, изобьют, убьют ( нужное подчеркнуть).
Наверное это УТВЕРЖДЕНИЕ прокурора идёт ВРАЗРЕЗ с утверждением Президента о построении СПРАВЕДЛИВОГО и морально ПОРЯДОЧНОГО общества.
Почему БЕЗДЕЙСТВУЕТ работодатель Фоминых ?? Должен всеми своими действиями, в том числе и НЕФОРМАЛЬНЫМИ защитить своего работника.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6663
"Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
Отправлено: 12.02.24 - 15:24
Представьте себе, толпа наркоманов во главе с ... заходят в магазин, бьют моего помощника, кидаются на меня,оскорбляют всех присутствующих.
Конечно, полиция и охрана прибыли вовремя,но последняя лишь наблюдала. Забрали всех и держали до темна. Следователь алакаева ничего не могла предъявить дебоширу и отписалась чтобы мы сами подавали в суд.
[Исправлено: Gljuk, 12.02.2024 - 15:40]
Конечно, полиция и охрана прибыли вовремя,но последняя лишь наблюдала. Забрали всех и держали до темна. Следователь алакаева ничего не могла предъявить дебоширу и отписалась чтобы мы сами подавали в суд.
[Исправлено: Gljuk, 12.02.2024 - 15:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9563
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 15:28
жена осталась без любящего мужа, а дети - без отца.---Вместо того , чтобы быть с женой и детьми , он предпочёл пьянку с друзьями .
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35487
"Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
Отправлено: 12.02.24 - 16:07
Ну отрываться на алкашах тоже нельзя было.
Давайте тогда всех пьяных убивать, которых увидим на улице..
Думаю это перебор..
Давайте тогда всех пьяных убивать, которых увидим на улице..
Думаю это перебор..
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