Отправлено: - 14:02

Сабыр:

Дайте ему условку

Цитата:Почему условно ?? Оправдать и отпустить !! У него действия в пределах необходимой самообороны и Жунусов упал в результате того что был ПЬЯН и Фоминых НЕ ДОБИВАЛ его ногами.Завтра, не дай бог, конечно: - тот прокурор который посоветовал УБЕЖАТЬ, будет идти ночью один и нарвётся на толпу гопников и рядом будет проходить условный Фоминых, который увидев эту толпу стремительно убежит, даже не вызвав полицию, а эти ограбят, изнасилуют, изобьют, убьют ( нужное подчеркнуть).Наверное это УТВЕРЖДЕНИЕ прокурора идёт ВРАЗРЕЗ с утверждением Президента о построении СПРАВЕДЛИВОГО и морально ПОРЯДОЧНОГО общества.Почему БЕЗДЕЙСТВУЕТ работодатель Фоминых ?? Должен всеми своими действиями, в том числе и НЕФОРМАЛЬНЫМИ защитить своего работника.