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≡ "Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48558
"Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
Отправлено: 12.02.24 - 12:09
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Перед началом прений стороны уточнили несколько моментов по делу. В частности, адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО еще раз спросил присутствующего в зале брата погибшего Жунусова - действительно ли они справляли нужду возле бара.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13981
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:09
#1
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Это уже закон жизни. Почти всегда кто вмешивается в драку или в чужую сору, остаётся потом крайним и виновным. Он не первый и не последний.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21892
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:22
#2
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Цитата:
его действий жена осталась без любящего мужа, а дети - без отца.

Любящие за своими детьми на площадке приглядывают, трезвые.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
235
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:22
#3
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Распустили быдло за 30 лет, каждая свинья нажрется и качает права, распускает культяпки свои, получат в башню, потом по судам таскаются, получил и поделом
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
134
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:32
#4
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Цитата:
ОГПУ:
получил и поделом
Совершенно верно ! Только парня теперь мурыжат, а он поступил честно и правильно. После таких судов люди понимают, что хулиганы забивают на твоих глазах человека, а ты сиди на попе смирно и в телефончик залипай, а то спасёшь кого-то, а себе срок на шею повесишь.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1362
"Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
Отправлено: 12.02.24 - 13:27
#5
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Да,давайте хорошему честному парню жизнь испортим из-за пьяницы! Вы в своем уме? Дайте ему условку и не губите жизнь!

[Исправлено: Gljuk, 12.02.2024 - 13:57]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5751
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 14:02
#6
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Цитата:
Сабыр:
Дайте ему условку


Почему условно ?? Оправдать и отпустить !! У него действия в пределах необходимой самообороны и Жунусов упал в результате того что был ПЬЯН и Фоминых НЕ ДОБИВАЛ его ногами.

Завтра, не дай бог, конечно: - тот прокурор который посоветовал УБЕЖАТЬ, будет идти ночью один и нарвётся на толпу гопников и рядом будет проходить условный Фоминых, который увидев эту толпу стремительно убежит, даже не вызвав полицию, а эти ограбят, изнасилуют, изобьют, убьют ( нужное подчеркнуть).
Наверное это УТВЕРЖДЕНИЕ прокурора идёт ВРАЗРЕЗ с утверждением Президента о построении СПРАВЕДЛИВОГО и морально ПОРЯДОЧНОГО общества.

Почему БЕЗДЕЙСТВУЕТ работодатель Фоминых ?? Должен всеми своими действиями, в том числе и НЕФОРМАЛЬНЫМИ защитить своего работника.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6663
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 15:24
#7
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Представьте себе, толпа наркоманов во главе с алещенко илья заходят в магазин, бьют моего помощника, кидаются на меня,оскорбляют всех присутствующих.
Конечно, полиция и охрана прибыли вовремя,но последняя лишь наблюдала. Забрали всех и держали до темна. Следователь алакаева ничего не могла предъявить дебоширу и отписалась чтобы мы сами подавали в суд.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9561
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 15:28
#8
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жена осталась без любящего мужа, а дети - без отца.---Вместо того , чтобы быть с женой и детьми , он предпочёл пьянку с друзьями .
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