Re: "Точно не по коррупционной" - Отставку...

Отправлено: - 14:10

Цитата://но точно не по коррупционной,//



Цитата://чиновник подозревается в получении взятки.//



Аким царствует, но не правит:- не ведает что твориться в вверенном ему датском королевстве???

И кто же из них прав: аким или канал "Чистая правда" ??



Во втором случае аким должен УЙТИ, подать в отставку или начнут притягивать за уши, всякие номенклатурно-процедурные дела, мол он не в прямом подчинений, или же по токаевски: - нет злого умысла??