Отправлено: - 12:32

ОГПУ:

получил и поделом

Цитата:Совершенно верно ! Только парня теперь мурыжат, а он поступил честно и правильно. После таких судов люди понимают, что хулиганы забивают на твоих глазах человека, а ты сиди на попе смирно и в телефончик залипай, а то спасёшь кого-то, а себе срок на шею повесишь.