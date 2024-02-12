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≡ "Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48558
"Должен был убежать, как советовал прокурор?" - Прения по делу о смертельной драке возле бара James Bond прошли в суде Костаная
Отправлено: 12.02.24 - 12:09
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Перед началом прений стороны уточнили несколько моментов по делу. В частности, адвокат подсудимого Константин ГЕРАЩЕНКО еще раз спросил присутствующего в зале брата погибшего Жунусова - действительно ли они справляли нужду возле бара.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13981
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:09
#1
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Это уже закон жизни. Почти всегда кто вмешивается в драку или в чужую сору, остаётся потом крайним и виновным. Он не первый и не последний.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21892
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:22
#2
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Цитата:
его действий жена осталась без любящего мужа, а дети - без отца.

Любящие за своими детьми на площадке приглядывают, трезвые.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
235
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:22
#3
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Распустили быдло за 30 лет, каждая свинья нажрется и качает права, распускает культяпки свои, получат в башню, потом по судам таскаются, получил и поделом
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
134
Re: "Должен был убежать, как советовал прокурор?" -...
Отправлено: 12.02.24 - 12:32
#4
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Цитата:
ОГПУ:
получил и поделом
Совершенно верно ! Только парня теперь мурыжат, а он поступил честно и правильно. После таких судов люди понимают, что хулиганы забивают на твоих глазах человека, а ты сиди на попе смирно и в телефончик залипай, а то спасёшь кого-то, а себе срок на шею повесишь.
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