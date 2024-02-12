Отправлено: - 10:22

Ben:

Ежели слегка по-Google-лить, то получается, что прав Назарбаев Признаки государства: единство власти; территориальное единство; установление государственных границ. наличие института гражданства; политическая власть с особым аппаратом управления и принуждения. государство обладает монополией на применение силы в обществе. монополия на правотворчество.

таноми52:

На пост №927 и ему подобные от абайки Игнор, ибо уровень ответов - глумление, невежество, некомпетентность подростка

maxsaf:

Просто я не знаю, что Зеленский ответил на вопрос "Володя, что ты делаешь, зачем поддерживаешь неонацистов", а Путин знает

maxsaf:

Этот парламент не знал, кого чествует

maxsaf:

Зеленский то хорошо знает историю своей страны, кто на чьей стороне и с кем там воевал.

maxsaf:

Он точно знал, кто стоит перед ним, поэтому и не извинился.

ACROS:

Почему только вы, я его внимательно прослушал и просмотрел:

ACROS:

а так он мне нравиться - чем то на меня похож - мужик сказал- мужик сделал, пардон - он вроде-пацан.

ACROS:

Как восприняли назначение русского генерала , украинские НАЦИОНАЛИСТЫ - жители Запада Украины??? Наверняка не в восторге от этого.

Цитата:ежели так гуглить половина государств на планете до 1949 года были не государствами а фиг пойми чемЦитата:все понятно-слив засчитан) Цитата:да и для этого путин послал в начале войны свою делегацию в турцию договариватся с нацистами о прекращении огня ?путин хочет мира с нацистами получается? Цитата:логичная логикахозяин Вечеренки не знает кого ему приведута гость вечеринки знал ? Цитата:ты прилетаешь в другую страну где тебе говорят что приведут старого деда украинца живущего в канаде уже 100 дет и он воевал в составе лесных братьев против советских войскЦитата:он гостьон не обязан извинятся за проступки тех кто его пригласилты идешь на вечеринкупотому что тебе говорят что там будет путинты радостный бежишь тудатам действительно ходит путин, ты здороваешься с ним, кулуарно предлагаешь ему атаковать северный казахстан, путин кивает головой и говорит что подумаетты приходишь домой включаешь телик а там оказывается что хозяин вечеринки перепутал и пригласил комика из камеди клаб который играет путина и извиняется перед всеми гостями что ввел их в заблуждение)ты пойдешь извинится в сми?)))Цитата:вы не считаетесь)мне нужны те кто молится тут на путина) Цитата:70летний пацан у власти огромной страны)незря ребята из россии значит гибнут)за четкого пацана и его кентов) Цитата:хорошая нацисткая страна украинапрезидент еврейминистр обороны татарин или кто он тамглава всу русский у котрого вся родня в россииглава разведки тоже русскийна фронте в основном русские одессы и харькова