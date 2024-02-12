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≡ Опасные медотходы хранились на нелегальном складе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48558
Опасные медотходы хранились на нелегальном складе в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 10:27
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Недобросовестный подрядчик хранил опасные медицинские отходы на складе в Костанае, а не вывозил их на свой объект утилизации, расположенный на окраине Астаны. Кроме того, для транспортировки опасных материалов в столицу использовался обычный грузовик.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13981
Re: Опасные медотходы хранились на нелегальном складе в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 10:27
#1
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Вот так и проводят тендер- шмендер. Я щас погуглил требования к транспорту. Это должен быть реф так как до Астаны далеко. Летом надо отходы в охлажленом фургоне везти. А получается у них своего нету, нанимают в индрайвере , потом в нём фрукты привозят, мясо. А мы их кушаем :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14984
Re: Опасные медотходы хранились на нелегальном складе в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 10:31
#2
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Цитата:
ТОО "А"

хитропоппые какие еще название сделали такое чтобы быть первыми в списке поставщиков
в тендерах вроде такое правило есть что, если сумма демпинга у всех поставщиков одинаковая выигрывает тот у кого название первым по алфавиту идет) если названия всех поставщиков у всех на А, выбирают по второй букве названия, некоторые хитрецы идут дальше и называют свои фирмы типа ААА)) чтобы точно победить)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1631
Re: Опасные медотходы хранились на нелегальном складе в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 10:39
#3
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Цитата:
abaika95:
хитропоппые какие еще название сделали такое чтобы быть первыми в списке поставщиков в тендерах вроде такое правило есть что, если сумма демпинга у всех поставщиков одинаковая выигрывает тот у кого название первым по алфавиту идет) если названия всех поставщиков у всех на А, выбирают по второй букве названия, некоторые хитрецы идут дальше и называют свои фирмы типа ААА)) чтобы точно победить)


Ну нету такого правила! По крайней я такое не читала...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1631
Re: Опасные медотходы хранились на нелегальном складе в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 10:41
#4
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Не с проста наши учинили проверку, наверное наши накатали малявку. расчищают себе место под солнцем
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21892
Re: Опасные медотходы хранились на нелегальном складе в Костанае
Отправлено: 12.02.24 - 11:52
#5
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Цитата:
Vit:
Вот так и проводят тендер- шмендер

"Тендер должен начинаться с уголовного дела" (С)
:lol:
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