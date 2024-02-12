Отправлено: - 10:39

abaika95:

хитропоппые какие еще название сделали такое чтобы быть первыми в списке поставщиков в тендерах вроде такое правило есть что, если сумма демпинга у всех поставщиков одинаковая выигрывает тот у кого название первым по алфавиту идет) если названия всех поставщиков у всех на А, выбирают по второй букве названия, некоторые хитрецы идут дальше и называют свои фирмы типа ААА)) чтобы точно победить)

Цитата:Ну нету такого правила! По крайней я такое не читала...