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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 01:41
Цитата:
За тебя переживаю, ты же ни читать ни писать ни говорить на родном языке не можешь. Супермаркет Small вроде как начал чеки выбивать только на казахском. Иди на курсы, пока не поздно
111:
Он один и тот же, заканчивается вмегда одним и тем же, ценниками на казахском
Он один и тот же, заканчивается вмегда одним и тем же, ценниками на казахском
За тебя переживаю, ты же ни читать ни писать ни говорить на родном языке не можешь. Супермаркет Small вроде как начал чеки выбивать только на казахском. Иди на курсы, пока не поздно
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35484
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 08:36
Цитата:
Вчера только вечером там был, если чек моя не выкинула, посмотрю что там
maxsaf:
Супермаркет Small вроде как начал чеки выбивать только на казахском
Супермаркет Small вроде как начал чеки выбивать только на казахском
Вчера только вечером там был, если чек моя не выкинула, посмотрю что там
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4275
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 08:50
Цитата:
Вы же понимаете , что всё это с точки зрения оседлого государства. Было ли государство у гуннов, без всякого сомнения. Может ли кто нибудь определить точные границы их государства? Из всех перечисленных Вами признаков государства, пожалуй у номадов был только аппарат принуждения.
Ben:
Признаки государства:
Признаки государства:
Вы же понимаете , что всё это с точки зрения оседлого государства. Было ли государство у гуннов, без всякого сомнения. Может ли кто нибудь определить точные границы их государства? Из всех перечисленных Вами признаков государства, пожалуй у номадов был только аппарат принуждения.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 10:09
Цитата:
maxsaf: Это был тест, и тест провален конкретно.Ещё как провален. Ай как же красиво получилось! Спасибо вам канада.Я наверно сто раз пересматривал как Зеленский в лужу сел. . Это говорит о том что шут должен выступать в цирке. Уверен он потом от стыда обнюхался что б забыть этот провал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 10:22
Цитата:
ежели так гуглить половина государств на планете до 1949 года были не государствами а фиг пойми чем
Цитата:
все понятно-слив засчитан) Цитата:
да и для этого путин послал в начале войны свою делегацию в турцию договариватся с нацистами о прекращении огня ?
путин хочет мира с нацистами получается? Цитата:
логичная логика
хозяин Вечеренки не знает кого ему приведут
а гость вечеринки знал ? Цитата:
ты прилетаешь в другую страну где тебе говорят что приведут старого деда украинца живущего в канаде уже 100 дет и он воевал в составе лесных братьев против советских войск
Цитата:
он гость
он не обязан извинятся за проступки тех кто его пригласил
ты идешь на вечеринку
потому что тебе говорят что там будет путин
ты радостный бежишь туда
там действительно ходит путин, ты здороваешься с ним, кулуарно предлагаешь ему атаковать северный казахстан, путин кивает головой и говорит что подумает
ты приходишь домой включаешь телик а там оказывается что хозяин вечеринки перепутал и пригласил комика из камеди клаб который играет путина и извиняется перед всеми гостями что ввел их в заблуждение)
ты пойдешь извинится в сми?)))
Цитата:
вы не считаетесь)
мне нужны те кто молится тут на путина) Цитата:
70летний пацан у власти огромной страны)
незря ребята из россии значит гибнут)
за четкого пацана и его кентов) Цитата:
хорошая нацисткая страна украина
президент еврей
министр обороны татарин или кто он там
глава всу русский у котрого вся родня в россии
глава разведки тоже русский
на фронте в основном русские одессы и харькова
Ben:
Ежели слегка по-Google-лить, то получается, что прав Назарбаев Признаки государства: единство власти; территориальное единство; установление государственных границ. наличие института гражданства; политическая власть с особым аппаратом управления и принуждения. государство обладает монополией на применение силы в обществе. монополия на правотворчество.
Ежели слегка по-Google-лить, то получается, что прав Назарбаев Признаки государства: единство власти; территориальное единство; установление государственных границ. наличие института гражданства; политическая власть с особым аппаратом управления и принуждения. государство обладает монополией на применение силы в обществе. монополия на правотворчество.
ежели так гуглить половина государств на планете до 1949 года были не государствами а фиг пойми чем
Цитата:
таноми52:
На пост №927 и ему подобные от абайки Игнор, ибо уровень ответов - глумление, невежество, некомпетентность подростка
На пост №927 и ему подобные от абайки Игнор, ибо уровень ответов - глумление, невежество, некомпетентность подростка
все понятно-слив засчитан) Цитата:
maxsaf:
Просто я не знаю, что Зеленский ответил на вопрос "Володя, что ты делаешь, зачем поддерживаешь неонацистов", а Путин знает
Просто я не знаю, что Зеленский ответил на вопрос "Володя, что ты делаешь, зачем поддерживаешь неонацистов", а Путин знает
да и для этого путин послал в начале войны свою делегацию в турцию договариватся с нацистами о прекращении огня ?
путин хочет мира с нацистами получается? Цитата:
maxsaf:
Этот парламент не знал, кого чествует
Этот парламент не знал, кого чествует
логичная логика
хозяин Вечеренки не знает кого ему приведут
а гость вечеринки знал ? Цитата:
maxsaf:
Зеленский то хорошо знает историю своей страны, кто на чьей стороне и с кем там воевал.
Зеленский то хорошо знает историю своей страны, кто на чьей стороне и с кем там воевал.
ты прилетаешь в другую страну где тебе говорят что приведут старого деда украинца живущего в канаде уже 100 дет и он воевал в составе лесных братьев против советских войск
Цитата:
maxsaf:
Он точно знал, кто стоит перед ним, поэтому и не извинился.
Он точно знал, кто стоит перед ним, поэтому и не извинился.
он гость
он не обязан извинятся за проступки тех кто его пригласил
ты идешь на вечеринку
потому что тебе говорят что там будет путин
ты радостный бежишь туда
там действительно ходит путин, ты здороваешься с ним, кулуарно предлагаешь ему атаковать северный казахстан, путин кивает головой и говорит что подумает
ты приходишь домой включаешь телик а там оказывается что хозяин вечеринки перепутал и пригласил комика из камеди клаб который играет путина и извиняется перед всеми гостями что ввел их в заблуждение)
ты пойдешь извинится в сми?)))
Цитата:
ACROS:
Почему только вы, я его внимательно прослушал и просмотрел:
Почему только вы, я его внимательно прослушал и просмотрел:
вы не считаетесь)
мне нужны те кто молится тут на путина) Цитата:
ACROS:
а так он мне нравиться - чем то на меня похож - мужик сказал- мужик сделал, пардон - он вроде-пацан.
а так он мне нравиться - чем то на меня похож - мужик сказал- мужик сделал, пардон - он вроде-пацан.
70летний пацан у власти огромной страны)
незря ребята из россии значит гибнут)
за четкого пацана и его кентов) Цитата:
ACROS:
Как восприняли назначение русского генерала , украинские НАЦИОНАЛИСТЫ - жители Запада Украины??? Наверняка не в восторге от этого.
Как восприняли назначение русского генерала , украинские НАЦИОНАЛИСТЫ - жители Запада Украины??? Наверняка не в восторге от этого.
хорошая нацисткая страна украина
президент еврей
министр обороны татарин или кто он там
глава всу русский у котрого вся родня в россии
глава разведки тоже русский
на фронте в основном русские одессы и харькова
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 10:28
Цитата:
так получается и монгольская империя чингисхана не государство в его понимании
четких границ не было зафиксировано и гражданства нет
русское царство при иване грозном тоже не государство
четких границ нет
гражданства нет
единства власти нет то иван грозный руководит, то ставит вместо себя на год татарского князя руководить страной, то опричинина забирает часть функций руководителя
не страна а черти что получается
Цитата:
канада страна нацистов получается
а макс там живет и в ус не дует
на митинг хоть бы вышел чтоли против своего руководства нацистского а то че они?))
saba:
Вы же понимаете , что всё это с точки зрения оседлого государства. Было ли государство у гуннов, без всякого сомнения. Может ли кто нибудь определить точные границы их государства?
Вы же понимаете , что всё это с точки зрения оседлого государства. Было ли государство у гуннов, без всякого сомнения. Может ли кто нибудь определить точные границы их государства?
так получается и монгольская империя чингисхана не государство в его понимании
четких границ не было зафиксировано и гражданства нет
русское царство при иване грозном тоже не государство
четких границ нет
гражданства нет
единства власти нет то иван грозный руководит, то ставит вместо себя на год татарского князя руководить страной, то опричинина забирает часть функций руководителя
не страна а черти что получается
Цитата:
Vit:
Спасибо вам канада.
Спасибо вам канада.
канада страна нацистов получается
а макс там живет и в ус не дует
на митинг хоть бы вышел чтоли против своего руководства нацистского а то че они?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14984
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 10:36
Российские историки нашли четкое обоснование нападения россии на украину
оказывается путин оказался потомком рюриковичей одновременно дальним родственником последнего императора и внучатым племянником сталина.
он не мог поступить по другому)
оказывается путин оказался потомком рюриковичей одновременно дальним родственником последнего императора и внучатым племянником сталина.
он не мог поступить по другому)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 11:25
Цитата:
С поддерживающими нацизм.
abaika95:
договариватся с нацистами
договариватся с нацистами
С поддерживающими нацизм.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 11:27
Цитата:
Нет, хочет договориться о прекращении поддержки нацизма, о переориентации с поддержки на борьбу.
abaika95:
путин хочет мира с нацистами получается?
путин хочет мира с нацистами получается?
Нет, хочет договориться о прекращении поддержки нацизма, о переориентации с поддержки на борьбу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 11:30
Цитата:
В этом случае именно так и было: хотели порадовать заморского гостя "диковинкой", а у него своих таких "как грязи".
abaika95:
хозяин Вечеренки не знает кого ему приведут а гость вечеринки знал ?
хозяин Вечеренки не знает кого ему приведут а гость вечеринки знал ?
В этом случае именно так и было: хотели порадовать заморского гостя "диковинкой", а у него своих таких "как грязи".
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 11:34
Цитата:
Речь не об извинениях за приглашение - за это уже извинились. Речь об извинениях за аплодисменты. Но Зеленский не может принести такие извинения в принципе, иначе ему ещё много за что прийдётся извиняться.
abaika95:
он гость он не обязан извинятся за проступки тех кто его пригласил
он гость он не обязан извинятся за проступки тех кто его пригласил
Речь не об извинениях за приглашение - за это уже извинились. Речь об извинениях за аплодисменты. Но Зеленский не может принести такие извинения в принципе, иначе ему ещё много за что прийдётся извиняться.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 11:38
Цитата:
Чтобы потребовать что? Извиниться? Уже извинились. Уйти с поста? Уже ушли. Так а зачем тогда выходить?
abaika95:
на митинг хоть бы вышел чтоли против своего руководства нацистского а то че они?))
на митинг хоть бы вышел чтоли против своего руководства нацистского а то че они?))
Чтобы потребовать что? Извиниться? Уже извинились. Уйти с поста? Уже ушли. Так а зачем тогда выходить?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 11:43
Цитата:
Хунку выставили борцом за свободу Украины против русских. В Канаде могут и не знать, что кроме пособников гитлеровской Германии никто ничем подобным на Украине не занимался. Но сам Зеленский прекрасно понял, кто перед ним стоит.
Vit:
Ай как же красиво получилось!
Ай как же красиво получилось!
Хунку выставили борцом за свободу Украины против русских. В Канаде могут и не знать, что кроме пособников гитлеровской Германии никто ничем подобным на Украине не занимался. Но сам Зеленский прекрасно понял, кто перед ним стоит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 11:45
Цитата:
Ты так мечтал обсудить со мной эту тему? Вот, разгребай теперь.
abaika95:
ты скромно пропустил мимо ушей?))
ты скромно пропустил мимо ушей?))
Ты так мечтал обсудить со мной эту тему? Вот, разгребай теперь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 11:56
Цитата:
А ты чей потомок? Хозяев земли казахской или тех, кто на эти земли набеги осуществлял периодически?
abaika95:
одновременно дальним родственником последнего императора
одновременно дальним родственником последнего императора
А ты чей потомок? Хозяев земли казахской или тех, кто на эти земли набеги осуществлял периодически?
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