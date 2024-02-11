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≡ Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48554
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 10:56
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Известен анекдот о сумасшедшем, ловящем рыбу в ванне. И когда лечащий врач спросил его: а если клюнет? получил суровую отповедь: «Быть такого не может, идиот, это же ванна». В нашей жизни происходит все наоборот.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21881
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 23:27
#15
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Цитата:
111:
Ну я же не гоню чуши, что мы делали вме эти 30 лет. Да, мы помогали коммунистам грабить и разбазаривать. Активно или пассивно, без разницы.

Ты - активно, сам же хвастал :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35484
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 23:55
#16
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Цитата:
maxsaf:
Ты - активно, сам же хвастал

Разумеется, жить всем надо было, когда такие как тов. Воронин позволили остальным грабить и набивать карманы.
Разумеется и химзавод весь Костанай разбирал, и школу 15ю, кирпич полуторка 3 тенге стоил, у каждого в Наримановке продавался .
Кто то разрушил кирзавод на Узкой, КСК.
Где тов. Воронин был?
Ты на что то уехал, на какое то бабло.
Всё ведь не просто так.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
872
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 12.02.24 - 00:00
#17
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Цитата:
111:
Да, мы помогали коммунистам грабить и разбазаривать.

....так они уже не были коммунистами они просто превратились в бизнесменов...по причине приХватизации.Кто сегодня руководит ГОКом,кондитеркой?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35484
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 12.02.24 - 00:04
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
так они уже не были коммунистами они просто

Хм..
Педофил перестает быть педофилом, перестав насиловать детей?
Солдат Вермахта, сжигающий людей, перестает быть преступником, если значок поменял?
Коммунист перестал быть коммунистом, когда начал грабить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35484
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 12.02.24 - 00:08
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Кто сегодня руководит ГОКом,кондитеркой

Ну кому старый коммуняка продал за копейки и вошел при этом в долю?
А их отпрыск , пока они его не убили, владел кондитеркой..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21881
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 12.02.24 - 00:30
#20
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Цитата:
111:
Хм.. Педофил перестает быть педофилом, перестав насиловать детей? Солдат Вермахта, сжигающий людей, перестает быть преступником, если значок поменял?

Вор отрубей перестает быть вором, перестав воровать отруби? :lol: Скорее всего он продолжит дело, например, беря деньги за ключи от шлагбаумов втридорога или начнет келеш-мелеш с квитанциями для гастарбайтеров-арендаторов :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.02.2024 - 00:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35484
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 12.02.24 - 00:34
#21
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Цитата:
maxsaf:
Вор отрубей перестает быть вором, перестав воровать отруби

Нет, если осуждён по тяжелой статье, с применением насилия, грабежа в особо крупном размере и тд.
Но если вор отрубей осуждён судом по легкой части, то он искупает свою вину, как и тот, который осужден судом за палку колбасы.
Это если есть доказательная база.
Но ее ведь нет, у тех, кто разворовал химзавод и уехал допустим в Канаду..
Так что тут просто слово.
Как и у тов. Воронина, спустя 40 лет.
Нет абсолютно никакой конкретики.
Просто ор, украли, разворовали, и кто?
Да пофиг тогда было всем

[Исправлено: 111, 12.02.2024 - 00:38]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21881
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 12.02.24 - 00:56
#22
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Цитата:
111:
Это если есть доказательная база.

Чистосердечного признания достаточно :-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
872
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 12.02.24 - 01:57
#23
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Цитата:
111:
Ну кому старый коммуняка продал за копейки и вошел при этом в долю?А их отпрыск , пока они его не убили, владел кондитеркой..
.... этого коммуняки уже сколько лет нету...чтоб было всё честно и справедливо првести референдум или опрос о приватизации ...услышим глас народа или это невыгодно...кому?Каким образом эти три товарища подмяли под себя ГОК?Нам это никто и никогда не скажут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35484
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 12.02.24 - 08:36
#24
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
этого коммуняки уже сколько лет нету.

Он умер?
Нет, не слышал.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Каким образом эти три товарища подмяли под себя ГОК?

Приходишь куда надо, пинаешь дверь, кладешь бабки из грузовика, комбинат твой.
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