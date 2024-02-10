Отправлено: - 18:04

abaika95:



Цитата:зачем ковылем? вон у нас по городу постнезависмые высотки как грибы начали рости.....не смеши уже давно не смешно как строят,ещё раз говорю статьи внимательно читай,люди мёрзнут в новостройках,водо в подвалах и куча недоделок при коммуняках такого ужаса не было в отличии того что тогда какие были технологии строительства из го..на липили можно сказать добротное жильё,сегодня из кофеты вылепливают де..мо.Кокова цена сегодня вторичного жилья?Сегодня лучше взять вторичку отремонировать и жить чем....новое...а грибы ростут из кронированных деревьев каждый год..... ну и ? ты еще раз подтвердил что ты в лужу сел со своим "умничаньем" не по делу...у нас луж сейчас нет только у меня в погребе вода круглый год где я живу в ПЧСТРе если не веришь приезжай покажу и поможешь мне воду откачать умничать я не буду а ты покажешь своё умение и дальше сможем подискутировать о топоминики ...да и не только,обсудим все проблемные темы,воды много....сразу поможем старушке пенсионерке у неё работы много....СЛАБО...