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родом из Шанхая2022:

так они уже не были коммунистами они просто

Цитата:Хм..Педофил перестает быть педофилом, перестав насиловать детей?Солдат Вермахта, сжигающий людей, перестает быть преступником, если значок поменял?Коммунист перестал быть коммунистом, когда начал грабить?