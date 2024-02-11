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≡ «Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный предприниматель из Костаная о том, что делать с домашними отходами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48554
«Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный предприниматель из Костаная о том, что делать с домашними отходами
Отправлено: 11.02.24 - 19:30
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Предпринимательница Динара ШАДРИНА откликнулась на нашу статью «Как дворы превращаются в свалки» про мусорный коллапс в Костанае. Она считает, что проблема не только в работе ответственной за вывоз отходов компании, но и в жителях города, которые генерируют этот мусор. И приводит пример: ее семья из пяти человек выбрасывает на свалку только одно ведро в месяц. Как у них это получается?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9714
«Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный предприниматель из Костаная о том, что делать с домашними отходами
Отправлено: 11.02.24 - 19:30
#1
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Цитата:
Можно ведь открыть пункт приема. Но все упирается в деньги. Я предлагаю найти место, будут ли они принимать отходы

Источник:

Что значит можно,люди давно работают, в городе полно приёмных пунктов.
Принимают макулатуру,пластик,пивные банки .В чём проблема?

[Исправлено: Добринцофф, 11.02.2024 - 23:48]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5746
Re: «Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный...
Отправлено: 11.02.24 - 19:35
#2
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Цитата:
Добринцофф:
макулатуру,пластик,пивные банки


По Мауленова, за Домом печати принимают ВСЁ- копейки правда, но принимают.
Все мешочки, полиэтилен, пластиковые ящики, картон, ж/б бутылки- загружаем в бусик и на сдачу.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35482
Re: «Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный...
Отправлено: 11.02.24 - 19:36
#3
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Хм..
Зачем придумывать и хранить вонючий мусор дома тоннами, чтобы потом куда то за тридевять земель сдавать его, если уже без этой женщины все придумано?
А если чтобы не вонючий, то тратить на него воду тоннами, чтобы отмыть?
Езжай в Германию, какие там еще страны, ознакомься с тем, как бюргеры и фроляйн выносят эти отходы, как их перерабатывают, а не хранят дома тоннажами, и тд..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19809
«Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный предприниматель из Костаная о том, что делать с домашними отходами
Отправлено: 11.02.24 - 19:40
#4
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интересный факт.
По подсчётам Всемирного института ресурсов,
37% всей пищи в Африке выбрасывают на свалки.
в среднем на каждого африканца в год приходится 120-170 кг (!)
овощей, фруктов, зерна, птицы, по итогу оказавшихся в мусорных баках.
и это в голодающей Африке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5746
Re: «Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный...
Отправлено: 11.02.24 - 20:06
#5
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Цитата:
111:
хранить вонючий мусор дома тоннами


Тоже так подумал, прочитав про кошачий наполнитель.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1628
Re: «Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный...
Отправлено: 11.02.24 - 22:29
#6
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Моё личное мнение, надо подымать налог на упаковочную тару, и этими деньгами дотировать Тазалык
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9714
«Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный предприниматель из Костаная о том, что делать с домашними отходами
Отправлено: 11.02.24 - 23:50
#7
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Цитата:
ACROS:
Все мешочки, полиэтилен, пластиковые ящики, картон, ж/б бутылки- загружаем в бусик и на сдачу.

Я звоню они сами приезжают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5746
Re: «Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный...
Отправлено: 12.02.24 - 00:04
#8
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Цитата:
Добринцофф:
они сами приезжают.


Ко мне за 300 км. они навряд ли приедут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5746
Re: «Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный...
Отправлено: 12.02.24 - 00:06
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
дотировать Тазалык


Они и без этого получают дотации или правильно будет субсидии.
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