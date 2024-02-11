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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 64 из 64«1...626364
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:56
#946
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Цитата:
alex_60:
казахского государства не было, поскольку не имело границ.

Это его личное мнение, которое он потом изменил. Что касается обозначенных границ их не было практически у всех номадов. Была система родовых или племенных земель. которая зачастую не признавались оседлыми жителями. Они приходили зимой на якобы пустующие земли, а летом после возвращения племени с жайляу возникали территориальные споры.
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
42
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 21:29
#947
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Цитата:
Это его личное мнение...

Ежели слегка по-Google-лить, то получается, что прав Назарбаев Признаки государства: единство власти; территориальное единство; установление государственных границ. наличие института гражданства; политическая власть с особым аппаратом управления и принуждения. государство обладает монополией на применение силы в обществе. монополия на правотворчество.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 21:59
#948
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abaika95:

На пост №927 и ему подобные от абайки

Игнор, ибо уровень ответов - глумление, невежество, некомпетентность подростка
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:10
#949
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Цитата:
saba:
Как при чём? Вы и тут передёргиваете? Речь шла о том что я никому не должен быть благодарен за то, что построено в годы СССР, это была другая страна и существовала в ней кооперация, каждая республика делала то, на что была способна. А Вы мне тут сразу РСФСР,зачем? Москву и Ленинград кормила вся страна в том числе и РСФСР.


Господи!
Вы действительно нститут закончили?
Вы СУТЬ вопроса и ответа-то умеете улавливать?
Или уже научились у "коллеги" по своей ОПГ увиливать и скользить?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:12
#950
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Цитата:
saba:
Ух ты! Да он просто гений!


Зависть - один из семи смертных грехов!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:23
#951
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Цитата:
saba:
Только непонятно где Вы увидели сарказм, сам он обычно называет это ржаньем!


Это он от скромности! -)
Нет у него самолюбования, как у некоторых тут на форуме
Его иронию и сарказм не каждому дано понять. Как некоторые не понимают юмор...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:25
#952
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Ben, Вы производите впечатление мудрого и объективного человека!
Надеюсь, не разочаруете в дальнейшем
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:36
#953
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Вот была я очарована Акроссом...
Читая первые его посты: глубина, объективность, словам тесно - мыслям просторно, не опускался до бла-бла-бла...
УВЫ! :-)
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Ben
§ Ben
(Пользователи)
Регистрация:
24.04.23
Сообщений:
42
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:02
#954
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21879
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:10
#955
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Цитата:
abaika95:
Тоесть путин доказать не смог? А зачем тогда войну то начал?

Просто я не знаю, что Зеленский ответил на вопрос "Володя, что ты делаешь, зачем поддерживаешь неонацистов", а Путин знает. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21879
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:13
#956
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Цитата:
abaika95:
А то что весь парламент и руководитель твоей страны при этом рукоплескали ему подтвердив что они нацисты ты скромно пропустил мимо ушей?))

Этот парламент не знал, кого чествует, поэтому премьер извинился, а тот, кто приглашал - ушел в отставку. Но Зеленский то хорошо знает историю своей страны, кто на чьей стороне и с кем там воевал. Он точно знал, кто стоит перед ним, поэтому и не извинился.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5746
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:44
#957
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Цитата:
abaika95:
интервью путина посмотрел только я?


Почему только вы, я его внимательно прослушал и просмотрел: - лично мне понравилось, хотя Путина недолюбливаю из-за его войны с Украиной, а так он мне нравиться - чем то на меня похож - мужик сказал- мужик сделал, пардон - он вроде-пацан.
Понравилось его УБЕЖДЁННОСТЬ за свою страну.
Пусть он- как утверждает Навальный-ХАПУГА, ВОР и прочее, но наш бывший ВСЕНАРОДНО любимый ЕБЛН, тоже, как говорит Булка Абилов и его фонд - ХАПУГА, ВОР, никогда так убеждённо не выступал за свою страну, будучи Первым президентом, просто сказал что: -он ОСНОВАТЕЛЬ государства Казахстан- ни много ни мало и зачем мелочиться, вспоминать каких то древних ханов и султанов, ставить им в заслугу завоевание огромных территории.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5746
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:47
#958
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Цитата:
таноми52:
я очарована Акроссом...


Бывает: "..не сотвори себе, кумира..." или как там правильно ??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5746
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 00:00
#959
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Цитата:
Vit:
Господи что происходит с нами славянами. Какой стыд.


Какой стыд: вы хотели сказать: - как стыдно что РУССКИЕ воюют с РУССКИМИ.

Как восприняли назначение русского генерала , украинские НАЦИОНАЛИСТЫ - жители Запада Украины??? Наверняка не в восторге от этого.
Наверное - это ТАЙНЫЙ сигнал Зеленского Путину: - Вовка , давай как то закончим эту войнушку.

Кстати: - следующее интервью этот американец берёт у Зеленского: - интересно тоже будет послушать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35482
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 00:00
#960
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Цитата:
ACROS:
никогда так убеждённо не выступал за свою страну, буду

Ну если бы он уничтожил бесполезно 300 тысяч казахов за пару лет, то поверь, говорил бы так же убежденно, а иначе никак.
За это бы мы его и хвалили, не смотря на то, что гибли наши бы казахи за его территории..
Ведь нужно же убедить лохов, что пацаны гинут не ради него, а ради Победы.
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