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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:56
Цитата:
Это его личное мнение, которое он потом изменил. Что касается обозначенных границ их не было практически у всех номадов. Была система родовых или племенных земель. которая зачастую не признавались оседлыми жителями. Они приходили зимой на якобы пустующие земли, а летом после возвращения племени с жайляу возникали территориальные споры.
alex_60:
казахского государства не было, поскольку не имело границ.
казахского государства не было, поскольку не имело границ.
Это его личное мнение, которое он потом изменил. Что касается обозначенных границ их не было практически у всех номадов. Была система родовых или племенных земель. которая зачастую не признавались оседлыми жителями. Они приходили зимой на якобы пустующие земли, а летом после возвращения племени с жайляу возникали территориальные споры.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 21:29
Цитата:
Ежели слегка по-Google-лить, то получается, что прав Назарбаев Признаки государства: единство власти; территориальное единство; установление государственных границ. наличие института гражданства; политическая власть с особым аппаратом управления и принуждения. государство обладает монополией на применение силы в обществе. монополия на правотворчество.
Это его личное мнение...
Ежели слегка по-Google-лить, то получается, что прав Назарбаев Признаки государства: единство власти; территориальное единство; установление государственных границ. наличие института гражданства; политическая власть с особым аппаратом управления и принуждения. государство обладает монополией на применение силы в обществе. монополия на правотворчество.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 21:59
abaika95:
На пост №927 и ему подобные от абайки
Игнор, ибо уровень ответов - глумление, невежество, некомпетентность подростка
На пост №927 и ему подобные от абайки
Игнор, ибо уровень ответов - глумление, невежество, некомпетентность подростка
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:10
Цитата:
Господи!
Вы действительно нститут закончили?
Вы СУТЬ вопроса и ответа-то умеете улавливать?
Или уже научились у "коллеги" по своей ОПГ увиливать и скользить?
saba:
Как при чём? Вы и тут передёргиваете? Речь шла о том что я никому не должен быть благодарен за то, что построено в годы СССР, это была другая страна и существовала в ней кооперация, каждая республика делала то, на что была способна. А Вы мне тут сразу РСФСР,зачем? Москву и Ленинград кормила вся страна в том числе и РСФСР.
Как при чём? Вы и тут передёргиваете? Речь шла о том что я никому не должен быть благодарен за то, что построено в годы СССР, это была другая страна и существовала в ней кооперация, каждая республика делала то, на что была способна. А Вы мне тут сразу РСФСР,зачем? Москву и Ленинград кормила вся страна в том числе и РСФСР.
Господи!
Вы действительно нститут закончили?
Вы СУТЬ вопроса и ответа-то умеете улавливать?
Или уже научились у "коллеги" по своей ОПГ увиливать и скользить?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:12
Цитата:
Зависть - один из семи смертных грехов!
saba:
Ух ты! Да он просто гений!
Ух ты! Да он просто гений!
Зависть - один из семи смертных грехов!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:23
Цитата:
Это он от скромности! -)
Нет у него самолюбования, как у некоторых тут на форуме
Его иронию и сарказм не каждому дано понять. Как некоторые не понимают юмор...
saba:
Только непонятно где Вы увидели сарказм, сам он обычно называет это ржаньем!
Только непонятно где Вы увидели сарказм, сам он обычно называет это ржаньем!
Это он от скромности! -)
Нет у него самолюбования, как у некоторых тут на форуме
Его иронию и сарказм не каждому дано понять. Как некоторые не понимают юмор...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:25
Ben, Вы производите впечатление мудрого и объективного человека!
Надеюсь, не разочаруете в дальнейшем
Надеюсь, не разочаруете в дальнейшем
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 22:36
Вот была я очарована Акроссом...
Читая первые его посты: глубина, объективность, словам тесно - мыслям просторно, не опускался до бла-бла-бла...
УВЫ!
Читая первые его посты: глубина, объективность, словам тесно - мыслям просторно, не опускался до бла-бла-бла...
УВЫ!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:02
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:10
Цитата:
Просто я не знаю, что Зеленский ответил на вопрос "Володя, что ты делаешь, зачем поддерживаешь неонацистов", а Путин знает.
abaika95:
Тоесть путин доказать не смог? А зачем тогда войну то начал?
Тоесть путин доказать не смог? А зачем тогда войну то начал?
Просто я не знаю, что Зеленский ответил на вопрос "Володя, что ты делаешь, зачем поддерживаешь неонацистов", а Путин знает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:13
Цитата:
Этот парламент не знал, кого чествует, поэтому премьер извинился, а тот, кто приглашал - ушел в отставку. Но Зеленский то хорошо знает историю своей страны, кто на чьей стороне и с кем там воевал. Он точно знал, кто стоит перед ним, поэтому и не извинился.
abaika95:
А то что весь парламент и руководитель твоей страны при этом рукоплескали ему подтвердив что они нацисты ты скромно пропустил мимо ушей?))
А то что весь парламент и руководитель твоей страны при этом рукоплескали ему подтвердив что они нацисты ты скромно пропустил мимо ушей?))
Этот парламент не знал, кого чествует, поэтому премьер извинился, а тот, кто приглашал - ушел в отставку. Но Зеленский то хорошо знает историю своей страны, кто на чьей стороне и с кем там воевал. Он точно знал, кто стоит перед ним, поэтому и не извинился.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:44
Цитата:
Почему только вы, я его внимательно прослушал и просмотрел: - лично мне понравилось, хотя Путина недолюбливаю из-за его войны с Украиной, а так он мне нравиться - чем то на меня похож - мужик сказал- мужик сделал, пардон - он вроде-пацан.
Понравилось его УБЕЖДЁННОСТЬ за свою страну.
Пусть он- как утверждает Навальный-ХАПУГА, ВОР и прочее, но наш бывший ВСЕНАРОДНО любимый ЕБЛН, тоже, как говорит Булка Абилов и его фонд - ХАПУГА, ВОР, никогда так убеждённо не выступал за свою страну, будучи Первым президентом, просто сказал что: -он ОСНОВАТЕЛЬ государства Казахстан- ни много ни мало и зачем мелочиться, вспоминать каких то древних ханов и султанов, ставить им в заслугу завоевание огромных территории.
abaika95:
интервью путина посмотрел только я?
интервью путина посмотрел только я?
Почему только вы, я его внимательно прослушал и просмотрел: - лично мне понравилось, хотя Путина недолюбливаю из-за его войны с Украиной, а так он мне нравиться - чем то на меня похож - мужик сказал- мужик сделал, пардон - он вроде-пацан.
Понравилось его УБЕЖДЁННОСТЬ за свою страну.
Пусть он- как утверждает Навальный-ХАПУГА, ВОР и прочее, но наш бывший ВСЕНАРОДНО любимый ЕБЛН, тоже, как говорит Булка Абилов и его фонд - ХАПУГА, ВОР, никогда так убеждённо не выступал за свою страну, будучи Первым президентом, просто сказал что: -он ОСНОВАТЕЛЬ государства Казахстан- ни много ни мало и зачем мелочиться, вспоминать каких то древних ханов и султанов, ставить им в заслугу завоевание огромных территории.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 23:47
Цитата:
Бывает: "..не сотвори себе, кумира..." или как там правильно ??
таноми52:
я очарована Акроссом...
я очарована Акроссом...
Бывает: "..не сотвори себе, кумира..." или как там правильно ??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 00:00
Цитата:
Какой стыд: вы хотели сказать: - как стыдно что РУССКИЕ воюют с РУССКИМИ.
Как восприняли назначение русского генерала , украинские НАЦИОНАЛИСТЫ - жители Запада Украины??? Наверняка не в восторге от этого.
Наверное - это ТАЙНЫЙ сигнал Зеленского Путину: - Вовка , давай как то закончим эту войнушку.
Кстати: - следующее интервью этот американец берёт у Зеленского: - интересно тоже будет послушать.
Vit:
Господи что происходит с нами славянами. Какой стыд.
Господи что происходит с нами славянами. Какой стыд.
Какой стыд: вы хотели сказать: - как стыдно что РУССКИЕ воюют с РУССКИМИ.
Как восприняли назначение русского генерала , украинские НАЦИОНАЛИСТЫ - жители Запада Украины??? Наверняка не в восторге от этого.
Наверное - это ТАЙНЫЙ сигнал Зеленского Путину: - Вовка , давай как то закончим эту войнушку.
Кстати: - следующее интервью этот американец берёт у Зеленского: - интересно тоже будет послушать.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35482
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.02.24 - 00:00
Цитата:
Ну если бы он уничтожил бесполезно 300 тысяч казахов за пару лет, то поверь, говорил бы так же убежденно, а иначе никак.
За это бы мы его и хвалили, не смотря на то, что гибли наши бы казахи за его территории..
Ведь нужно же убедить лохов, что пацаны гинут не ради него, а ради Победы.
ACROS:
никогда так убеждённо не выступал за свою страну, буду
никогда так убеждённо не выступал за свою страну, буду
Ну если бы он уничтожил бесполезно 300 тысяч казахов за пару лет, то поверь, говорил бы так же убежденно, а иначе никак.
За это бы мы его и хвалили, не смотря на то, что гибли наши бы казахи за его территории..
Ведь нужно же убедить лохов, что пацаны гинут не ради него, а ради Победы.
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