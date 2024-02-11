Отправлено: - 22:10

saba:

Как при чём? Вы и тут передёргиваете? Речь шла о том что я никому не должен быть благодарен за то, что построено в годы СССР, это была другая страна и существовала в ней кооперация, каждая республика делала то, на что была способна. А Вы мне тут сразу РСФСР,зачем? Москву и Ленинград кормила вся страна в том числе и РСФСР.

Цитата:Господи!Вы действительно нститут закончили?Вы СУТЬ вопроса и ответа-то умеете улавливать?Или уже научились у "коллеги" по своей ОПГ увиливать и скользить?