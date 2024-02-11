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- Столкнулись с проблемой перевозки их через границу. Вопрос встал о прививках. В РФ 6 обязательных, у нас - 12. Как ни старались, ввезти не смогли. Пришлось купленных животных зарезать, - сказал предприниматель Владимир ЖУРЖА. - В Казахстане есть лошади для улучшения, но и животные из РФ нужны, чтобы двигаться в работе дальше. Как-то этот вопрос будет на уровне ветслужб двух стран решаться?