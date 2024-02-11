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≡ Породистых лошадей пришлось резать - Что надо знать, если перевозишь сельскохозяйственных животных через границу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48554
Породистых лошадей пришлось резать - Что надо знать, если перевозишь сельскохозяйственных животных через границу
Отправлено: 11.02.24 - 21:15
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- Столкнулись с проблемой перевозки их через границу. Вопрос встал о прививках. В РФ 6 обязательных, у нас - 12. Как ни старались, ввезти не смогли. Пришлось купленных животных зарезать, - сказал предприниматель Владимир ЖУРЖА. - В Казахстане есть лошади для улучшения, но и животные из РФ нужны, чтобы двигаться в работе дальше. Как-то этот вопрос будет на уровне ветслужб двух стран решаться?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6662
Re: Породистых лошадей пришлось резать - Что надо знать, если...
Отправлено: 11.02.24 - 21:15
#1
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правительства МСХ выделили 7 млрд тенге по двум направлениям: на проблемы ветеринарии и больше 3 млрд тенге - на борьбу
Есть ли отдача от этих выделенных денег, большие сомнения меня одолевают, что средства растащят по мелким конторам, там им приговор объявят
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