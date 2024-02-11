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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 17:36
Цитата:
несомненно они имеют отличия. несмотря на то что остролистный клён он и есть остролистный что в канаде что в казахстане, влияние на его развитие и "вкусовые" характеристики имеют и грунты и состав атмосферы.
но, у меня соседи кажный год собирают сок с кленов, понемногу, и пьют его. я в прошлом году попробовал, ничего такой, слегка сладкий, противного или отталкивающего вкуса и запаха не имеет. а сироп-то это всего лишь выпаренный до нужной консистенции сок.
saba:
Может наши клёны от канадских отличаются?
Может наши клёны от канадских отличаются?
несомненно они имеют отличия. несмотря на то что остролистный клён он и есть остролистный что в канаде что в казахстане, влияние на его развитие и "вкусовые" характеристики имеют и грунты и состав атмосферы.
но, у меня соседи кажный год собирают сок с кленов, понемногу, и пьют его. я в прошлом году попробовал, ничего такой, слегка сладкий, противного или отталкивающего вкуса и запаха не имеет. а сироп-то это всего лишь выпаренный до нужной консистенции сок.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 17:44
Цитата:
собственно говоря сироп этот скорее какая-то традиция нежели "рациональный продукт". в сущности свекловичный сахар и дешевле и концентрированней и менее затратен в транспортировке и хранении.
saba:
а кленового сиропа в продаже нет
а кленового сиропа в продаже нет
собственно говоря сироп этот скорее какая-то традиция нежели "рациональный продукт". в сущности свекловичный сахар и дешевле и концентрированней и менее затратен в транспортировке и хранении.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 19:11
Цитата:
Они освоены ))
saba:
А они затрачены или на возвратной основе?
А они затрачены или на возвратной основе?
Они освоены ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 19:22
Цитата:
Наоборот, отличная тема, Вит подтвердит. Как ещё доказать, что нынешнее руководство Украины поддерживает и реабилитирует нацизм? Правильно, вытащить нацика махрового и показать руководству Украины, ну и наблюдать реакцию. Если будут рукоплескать, и не извинятся за это - ну тут уже все понятно, даже вашим родным дедам. Это был тест, и тест провален конкретно.
abaika95:
у нас хотя бы в парламент нацистов не водят и не рукоплескают им канадец макс эту тему упорно обходит стороной))
у нас хотя бы в парламент нацистов не водят и не рукоплескают им канадец макс эту тему упорно обходит стороной))
Наоборот, отличная тема, Вит подтвердит. Как ещё доказать, что нынешнее руководство Украины поддерживает и реабилитирует нацизм? Правильно, вытащить нацика махрового и показать руководству Украины, ну и наблюдать реакцию. Если будут рукоплескать, и не извинятся за это - ну тут уже все понятно, даже вашим родным дедам. Это был тест, и тест провален конкретно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 19:32
Кленовый сироп.. превращается ..
в свекловичный сахар..
а че,норм.
следующее предложение моча наверное будет..
а что, уринотерапия, метод медицины.
саба вроде в курсе как и что , как то он упоминал про это.
рс.
это типа «Монреа́ль Кана́диенс» превращается
в Рудненский "Горняк"
[Исправлено: alex_60, 11.02.2024 - 19:55]
в свекловичный сахар..
а че,норм.
следующее предложение моча наверное будет..
а что, уринотерапия, метод медицины.
саба вроде в курсе как и что , как то он упоминал про это.
рс.
это типа «Монреа́ль Кана́диенс» превращается
в Рудненский "Горняк"
[Исправлено: alex_60, 11.02.2024 - 19:55]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 19:41
Цитата:
Абайка, ты где? не прячься, выходи, все равно найду
abaika95:
муха говно везде найдет)
муха говно везде найдет)
Абайка, ты где? не прячься, выходи, все равно найду
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:09
Цитата:
А зачем ты щас пчелой прикидываешься? Не надо
Поздно уже)
Лети на свое, на Алекса вон к примеру
Цитата:
Тоесть путин доказать не смог? А зачем тогда войну то начал?
Цитата:
А то что весь парламент и руководитель твоей страны при этом рукоплескали ему подтвердив что они нацисты ты скромно пропустил мимо ушей?))
Получается ты такой же рядовой россиянин котрый не замечает что в кремле открыто сидели нацисты типа Рогозина
Цитата:
Можешь на площадь в своей деревне выйти с претензией к своему Трюдо что тот рукоплескал нацисту?))
Не можешь потомучто тебя сразу депортируют))
Поэтому делаем вывод что ты поддерживаешь нацизм как и Путин котрый не ликвидировал ни Рогозина ни нацисткой батальон "Русич"
maxsaf:
не прячься, выходи, все равно найду
не прячься, выходи, все равно найду
А зачем ты щас пчелой прикидываешься? Не надо
Поздно уже)
Лети на свое, на Алекса вон к примеру
Цитата:
maxsaf:
Как ещё доказать, что нынешнее руководство Украины поддерживает и реабилитирует нацизм?
Как ещё доказать, что нынешнее руководство Украины поддерживает и реабилитирует нацизм?
Тоесть путин доказать не смог? А зачем тогда войну то начал?
Цитата:
maxsaf:
Правильно, вытащить нацика махрового и показать руководству Украины, ну и наблюдать реакцию.
Правильно, вытащить нацика махрового и показать руководству Украины, ну и наблюдать реакцию.
А то что весь парламент и руководитель твоей страны при этом рукоплескали ему подтвердив что они нацисты ты скромно пропустил мимо ушей?))
Получается ты такой же рядовой россиянин котрый не замечает что в кремле открыто сидели нацисты типа Рогозина
Цитата:
maxsaf:
Это был тест, и тест провален конкретно.
Это был тест, и тест провален конкретно.
Можешь на площадь в своей деревне выйти с претензией к своему Трюдо что тот рукоплескал нацисту?))
Не можешь потомучто тебя сразу депортируют))
Поэтому делаем вывод что ты поддерживаешь нацизм как и Путин котрый не ликвидировал ни Рогозина ни нацисткой батальон "Русич"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:15
Алексе́й Ю́рьевич Мильчако́в (род. 30 апреля 1991, Ленинград), известный под прозвищами Фриц и Серб — российский неонацист и военный наёмник, глава ДШРГ «Русич», участник войны в Донбассе, российской военной операции в Сирии и вторжения России в Украину. Открыто говорил о своих взглядах, известен публикацией в 2011 году фотографий с убийством щенка.
2 года уже в Украине воюет
Нацист Мильчаков против русских Украины для "освобождения" их от идеологии Бандеры с заменой на идею поклонения Власову
Надо его в думу пригласить
Вот Путин рад будет
2 года уже в Украине воюет
Нацист Мильчаков против русских Украины для "освобождения" их от идеологии Бандеры с заменой на идею поклонения Власову
Надо его в думу пригласить
Вот Путин рад будет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:15
Цитата:
накаркал.
прискакал уже, тут как тут он ,
и запах...вместе с ним прибыл ...
хоть противогаз одевай.
[Исправлено: alex_60, 11.02.2024 - 20:19]
maxsaf:
Абайка, ты где? не прячься, выходи, все равно найду
Абайка, ты где? не прячься, выходи, все равно найду
накаркал.
прискакал уже, тут как тут он ,
и запах...вместе с ним прибыл ...
хоть противогаз одевай.
[Исправлено: alex_60, 11.02.2024 - 20:19]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14980
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:16
Цитата:
Я тут и был
А если запах у тебя под носом всегда
У меня в таком случае для тебя нехорошие новости)
alex_60:
тут как тут он , и запах...
тут как тут он , и запах...
Я тут и был
А если запах у тебя под носом всегда
У меня в таком случае для тебя нехорошие новости)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:19
Цитата:
Он один и тот же, заканчивается вмегда одним и тем же, ценниками на казахском и тем, что казахи такие то такие и мы вам построили все, когда Сталин нас согнал, а им никто ног не целовал..
Их любимый так сказать запах..
abaika95:
если запах у
если запах у
Он один и тот же, заканчивается вмегда одним и тем же, ценниками на казахском и тем, что казахи такие то такие и мы вам построили все, когда Сталин нас согнал, а им никто ног не целовал..
Их любимый так сказать запах..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:22
что то вчера про киргиз кайсаков
не до конца выяснили.
вот читаю
//вплоть до 1920-х годов казахов называли киргиз-кайсаками или просто киргизами,
в то время как кыргызов называли кара-киргизами
или дикокаменными киргизами.//
кому верить ,непонятно.
[Исправлено: alex_60, 11.02.2024 - 20:25]
не до конца выяснили.
вот читаю
//вплоть до 1920-х годов казахов называли киргиз-кайсаками или просто киргизами,
в то время как кыргызов называли кара-киргизами
или дикокаменными киргизами.//
кому верить ,непонятно.
[Исправлено: alex_60, 11.02.2024 - 20:25]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:34
опять же Елбасы как бы подтвержает это,
его слова в 2011 году.
//«Никогда казахского... казахского государства не было, поскольку не имело границ.
Впервые обозначив границы казахского государства,
мы довели это до Организации Объединенных Наций...
Никогда казахи по своей воле не строили свою столицу…//
То есть Елбасы создал Казахстан.
почему тогда его так выбрасывают на свалку истории?
это неуважение какое то.
его слова в 2011 году.
//«Никогда казахского... казахского государства не было, поскольку не имело границ.
Впервые обозначив границы казахского государства,
мы довели это до Организации Объединенных Наций...
Никогда казахи по своей воле не строили свою столицу…//
То есть Елбасы создал Казахстан.
почему тогда его так выбрасывают на свалку истории?
это неуважение какое то.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:49
Цитата:
Важно не как называли их кто то важно самоназвание.Русских тоже называли и венедами и антами и гиперборейцами. Кайсак это искаженное русскими казах,ну инородцы для царских чиновников были всегда на одно лицо. Не уподобляйтесь им.
alex_60:
/вплоть до 1920-х годов казахов называли киргиз-кайсаками или просто киргизами, в то время как кыргызов называли кара-киргизами
/вплоть до 1920-х годов казахов называли киргиз-кайсаками или просто киргизами, в то время как кыргызов называли кара-киргизами
Важно не как называли их кто то важно самоназвание.Русских тоже называли и венедами и антами и гиперборейцами. Кайсак это искаженное русскими казах,ну инородцы для царских чиновников были всегда на одно лицо. Не уподобляйтесь им.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 20:50
Цитата:
Ну не надо, не будьте ханжой: - не на сцене.
Карачун:
между коррупционными деяниями "кража миллиардов" и "звонок другу".
между коррупционными деяниями "кража миллиардов" и "звонок другу".
Ну не надо, не будьте ханжой: - не на сцене.
-
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