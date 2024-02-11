Отправлено: - 19:22

abaika95:

у нас хотя бы в парламент нацистов не водят и не рукоплескают им канадец макс эту тему упорно обходит стороной))

Цитата:Наоборот, отличная тема, Вит подтвердит. Как ещё доказать, что нынешнее руководство Украины поддерживает и реабилитирует нацизм? Правильно, вытащить нацика махрового и показать руководству Украины, ну и наблюдать реакцию. Если будут рукоплескать, и не извинятся за это - ну тут уже все понятно, даже вашим родным дедам. Это был тест, и тест провален конкретно.