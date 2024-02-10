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≡ Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48554
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 10.02.24 - 19:24
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История Костаная начиналась 1879 году, когда военный генерал-губернатор Тургайской области А. П. Константинович во время инспекции будущего города не поддержал первоначальный вариант определения местности и обозначил местонахождение нового поселения на 7 верст ниже по течению русла реки. С этого момента появляются первые письменные сведения о топониме Костаная.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26152
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 11.02.24 - 16:35
#15
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Цитата:
abaika95:
вон у нас по городу постнезависмые высотки как грибы начали рости

А чё? Ещё не все - упали?... :-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4274
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 17:07
#16
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А науку случайно не топономика называют?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
869
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 17:38
#17
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Цитата:
abaika95:
перечитай чтобы не позориться

..... 8-) 8-) 8-) 8-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
869
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 18:04
#18
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Цитата:
abaika95:

зачем ковылем? вон у нас по городу постнезависмые высотки как грибы начали рости

.....не смеши уже давно не смешно как строят,ещё раз говорю статьи внимательно читай,люди мёрзнут в новостройках,водо в подвалах и куча недоделок при коммуняках такого ужаса не было в отличии того что тогда какие были технологии строительства из го..на липили можно сказать добротное жильё,сегодня из кофеты вылепливают де..мо.Кокова цена сегодня вторичного жилья?Сегодня лучше взять вторичку отремонировать и жить чем....новое...а грибы ростут из кронированных деревьев каждый год.
.... ну и ? ты еще раз подтвердил что ты в лужу сел со своим "умничаньем" не по делу
...у нас луж сейчас нет только у меня в погребе вода круглый год где я живу в ПЧСТРе если не веришь приезжай покажу и поможешь мне воду откачать умничать я не буду а ты покажешь своё умение и дальше сможем подискутировать о топоминики ...да и не только,обсудим все проблемные темы,воды много....сразу поможем старушке пенсионерке у неё работы много....СЛАБО...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5741
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 18:41
#19
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
желательно ежегодно.


Не получиться: - бордюры меняют на новые при смене акимов.

Цитата:
drakon:
Ещё не все - упали?


Что вы, после ваших: - как только ваши упадут, потом и наши упадут.


Выходит в этом году Костанаю- ЮБИЛЕЙ - 145-летие !!!

Снова нас, крестьян будут напрягать - перечислить в какой нибудь ГОРОДСКОЙ фонд поддержки, типа "Суйюкты, Костанай".
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
869
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 19:32
#20
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Цитата:
ACROS:

.....белые придут грабят,красные придут тоже грабят,куда бедному крестьянину податся?....ACROS я без сарказма,какой может быть городской фонд вообще это дело городских вот хай и празднуют,пущай городских напрягают...да и вообще у вас уборочная страда будет вам не до праздвания будет о какой поддержке может идти речь,вас то не больно балуют поддержкой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5741
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 19:48
#21
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
я без сарказма,


Это РЕАЛЬНЫЙ факт, на грани АБСУРДА и АНЕКДОТА - лет пять назад в предверии очередного ГОРОДСКОГО юбилея, нас, крестьян пригласили в районный акимат и "попросили" ДОБРОВОЛЬНО перечислить деньги в фонд "Суйюкты, Костанай", якобы, для ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ фасадов домов-хрущёвок.
Некуда не делись: - перечислили.
Так что часть ГОРОДСКИХ домов облагороженных фасадом - сделаны на МОИ деньги и на деньги моих коллег.
Даже сказали: - грамоты , благодарности дадим , на представление пригласим - что то я не дождался от них ни грамоты, ни приглашения.

И что интересно: - потом спрашиваю у городских бизнесменов, со Складских, и с Карбышева:"...у вас просили денег на фасады или на что то подобное..", говорят НИКТО не спрашивал, и даже если и спрашивали бы, послали бы ПОДАЛЬШЕ- мол мы платим налоги, с них и берите.
Вот так вот: - доят крестьян, как хотят, типа социальная ответственность бизнеса.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
869
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 20:19
#22
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Цитата:
ACROS:
в районный акимат и "попросили" ДОБРОВОЛЬНО перечислить деньги в фонд "Суйюкты, Костанай", якобы, для ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ фасадов домов-хрущёвок.

....."ДОБРОВОЛЬНО"не перечислите начнутся проблемы у крестьян....дома-хрущёвки давно уже приватизированы и облагораживание это дело жильцов,да и ещё раз какое дело деревенским до городских они ведь не приезжают к вам и не облагораживают ваши дома.Школы да д.сады на селе кто должен содержать в надлежащем состоянии,за школы ответственны мин. образования и насколько я могу догадаться на всё это вас немало напрягают.
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