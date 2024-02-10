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Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48554
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 10.02.24 - 19:24
История Костаная начиналась 1879 году, когда военный генерал-губернатор Тургайской области А. П. Константинович во время инспекции будущего города не поддержал первоначальный вариант определения местности и обозначил местонахождение нового поселения на 7 верст ниже по течению русла реки. С этого момента появляются первые письменные сведения о топониме Костаная.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26152
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Отправлено: 11.02.24 - 16:35
Цитата:
А чё? Ещё не все - упали?...
abaika95:
вон у нас по городу постнезависмые высотки как грибы начали рости
вон у нас по городу постнезависмые высотки как грибы начали рости
А чё? Ещё не все - упали?...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4274
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 17:07
А науку случайно не топономика называют?
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 17:38
Цитата:
.....
abaika95:
перечитай чтобы не позориться
перечитай чтобы не позориться
.....
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 18:04
Цитата:
зачем ковылем? вон у нас по городу постнезависмые высотки как грибы начали рости
.....не смеши уже давно не смешно как строят,ещё раз говорю статьи внимательно читай,люди мёрзнут в новостройках,водо в подвалах и куча недоделок при коммуняках такого ужаса не было в отличии того что тогда какие были технологии строительства из го..на липили можно сказать добротное жильё,сегодня из кофеты вылепливают де..мо.Кокова цена сегодня вторичного жилья?Сегодня лучше взять вторичку отремонировать и жить чем....новое...а грибы ростут из кронированных деревьев каждый год.
.... ну и ? ты еще раз подтвердил что ты в лужу сел со своим "умничаньем" не по делу
...у нас луж сейчас нет только у меня в погребе вода круглый год где я живу в ПЧСТРе если не веришь приезжай покажу и поможешь мне воду откачать умничать я не буду а ты покажешь своё умение и дальше сможем подискутировать о топоминики ...да и не только,обсудим все проблемные темы,воды много....сразу поможем старушке пенсионерке у неё работы много....СЛАБО...
abaika95:
зачем ковылем? вон у нас по городу постнезависмые высотки как грибы начали рости
.....не смеши уже давно не смешно как строят,ещё раз говорю статьи внимательно читай,люди мёрзнут в новостройках,водо в подвалах и куча недоделок при коммуняках такого ужаса не было в отличии того что тогда какие были технологии строительства из го..на липили можно сказать добротное жильё,сегодня из кофеты вылепливают де..мо.Кокова цена сегодня вторичного жилья?Сегодня лучше взять вторичку отремонировать и жить чем....новое...а грибы ростут из кронированных деревьев каждый год.
.... ну и ? ты еще раз подтвердил что ты в лужу сел со своим "умничаньем" не по делу
...у нас луж сейчас нет только у меня в погребе вода круглый год где я живу в ПЧСТРе если не веришь приезжай покажу и поможешь мне воду откачать умничать я не буду а ты покажешь своё умение и дальше сможем подискутировать о топоминики ...да и не только,обсудим все проблемные темы,воды много....сразу поможем старушке пенсионерке у неё работы много....СЛАБО...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5741
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 18:41
Цитата:
Не получиться: - бордюры меняют на новые при смене акимов.
Цитата:
Что вы, после ваших: - как только ваши упадут, потом и наши упадут.
Выходит в этом году Костанаю- ЮБИЛЕЙ - 145-летие !!!
Снова нас, крестьян будут напрягать - перечислить в какой нибудь ГОРОДСКОЙ фонд поддержки, типа "Суйюкты, Костанай".
родом из Шанхая2022:
желательно ежегодно.
желательно ежегодно.
Не получиться: - бордюры меняют на новые при смене акимов.
Цитата:
drakon:
Ещё не все - упали?
Ещё не все - упали?
Что вы, после ваших: - как только ваши упадут, потом и наши упадут.
Выходит в этом году Костанаю- ЮБИЛЕЙ - 145-летие !!!
Снова нас, крестьян будут напрягать - перечислить в какой нибудь ГОРОДСКОЙ фонд поддержки, типа "Суйюкты, Костанай".
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 19:32
Цитата:
.....белые придут грабят,красные придут тоже грабят,куда бедному крестьянину податся?....ACROS я без сарказма,какой может быть городской фонд вообще это дело городских вот хай и празднуют,пущай городских напрягают...да и вообще у вас уборочная страда будет вам не до праздвания будет о какой поддержке может идти речь,вас то не больно балуют поддержкой.
ACROS:
.....белые придут грабят,красные придут тоже грабят,куда бедному крестьянину податся?....ACROS я без сарказма,какой может быть городской фонд вообще это дело городских вот хай и празднуют,пущай городских напрягают...да и вообще у вас уборочная страда будет вам не до праздвания будет о какой поддержке может идти речь,вас то не больно балуют поддержкой.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5741
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 19:48
Цитата:
Это РЕАЛЬНЫЙ факт, на грани АБСУРДА и АНЕКДОТА - лет пять назад в предверии очередного ГОРОДСКОГО юбилея, нас, крестьян пригласили в районный акимат и "попросили" ДОБРОВОЛЬНО перечислить деньги в фонд "Суйюкты, Костанай", якобы, для ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ фасадов домов-хрущёвок.
Некуда не делись: - перечислили.
Так что часть ГОРОДСКИХ домов облагороженных фасадом - сделаны на МОИ деньги и на деньги моих коллег.
Даже сказали: - грамоты , благодарности дадим , на представление пригласим - что то я не дождался от них ни грамоты, ни приглашения.
И что интересно: - потом спрашиваю у городских бизнесменов, со Складских, и с Карбышева:"...у вас просили денег на фасады или на что то подобное..", говорят НИКТО не спрашивал, и даже если и спрашивали бы, послали бы ПОДАЛЬШЕ- мол мы платим налоги, с них и берите.
Вот так вот: - доят крестьян, как хотят, типа социальная ответственность бизнеса.
родом из Шанхая2022:
я без сарказма,
я без сарказма,
Это РЕАЛЬНЫЙ факт, на грани АБСУРДА и АНЕКДОТА - лет пять назад в предверии очередного ГОРОДСКОГО юбилея, нас, крестьян пригласили в районный акимат и "попросили" ДОБРОВОЛЬНО перечислить деньги в фонд "Суйюкты, Костанай", якобы, для ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ фасадов домов-хрущёвок.
Некуда не делись: - перечислили.
Так что часть ГОРОДСКИХ домов облагороженных фасадом - сделаны на МОИ деньги и на деньги моих коллег.
Даже сказали: - грамоты , благодарности дадим , на представление пригласим - что то я не дождался от них ни грамоты, ни приглашения.
И что интересно: - потом спрашиваю у городских бизнесменов, со Складских, и с Карбышева:"...у вас просили денег на фасады или на что то подобное..", говорят НИКТО не спрашивал, и даже если и спрашивали бы, послали бы ПОДАЛЬШЕ- мол мы платим налоги, с них и берите.
Вот так вот: - доят крестьян, как хотят, типа социальная ответственность бизнеса.
Re: Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай....
Отправлено: 11.02.24 - 20:19
Цитата:
....."ДОБРОВОЛЬНО"не перечислите начнутся проблемы у крестьян....дома-хрущёвки давно уже приватизированы и облагораживание это дело жильцов,да и ещё раз какое дело деревенским до городских они ведь не приезжают к вам и не облагораживают ваши дома.Школы да д.сады на селе кто должен содержать в надлежащем состоянии,за школы ответственны мин. образования и насколько я могу догадаться на всё это вас немало напрягают.
ACROS:
в районный акимат и "попросили" ДОБРОВОЛЬНО перечислить деньги в фонд "Суйюкты, Костанай", якобы, для ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ фасадов домов-хрущёвок.
в районный акимат и "попросили" ДОБРОВОЛЬНО перечислить деньги в фонд "Суйюкты, Костанай", якобы, для ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ фасадов домов-хрущёвок.
....."ДОБРОВОЛЬНО"не перечислите начнутся проблемы у крестьян....дома-хрущёвки давно уже приватизированы и облагораживание это дело жильцов,да и ещё раз какое дело деревенским до городских они ведь не приезжают к вам и не облагораживают ваши дома.Школы да д.сады на селе кто должен содержать в надлежащем состоянии,за школы ответственны мин. образования и насколько я могу догадаться на всё это вас немало напрягают.
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