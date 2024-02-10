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Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
Костанай - Dŏň (Дон) - Донгуз - Дунай. Тайны однокоренных слов в названии города между оврагами Абиль-сай - Ордабай-сай
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