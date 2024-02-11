Re: «Загляните в ваше мусорное ведро» - Социальный...

Отправлено: - 19:36

Хм..

Зачем придумывать и хранить вонючий мусор дома тоннами, чтобы потом куда то за тридевять земель сдавать его, если уже без этой женщины все придумано?

А если чтобы не вонючий, то тратить на него воду тоннами, чтобы отмыть?

Езжай в Германию, какие там еще страны, ознакомься с тем, как бюргеры и фроляйн выносят эти отходы, как их перерабатывают, а не хранят дома тоннажами, и тд..