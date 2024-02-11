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Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48552
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 10:56
Известен анекдот о сумасшедшем, ловящем рыбу в ванне. И когда лечащий врач спросил его: а если клюнет? получил суровую отповедь: «Быть такого не может, идиот, это же ванна». В нашей жизни происходит все наоборот.
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Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 10:56
Зачем просто так сотрясать воздух, если хотите получить ответы или НЕ ХОТИТЕ- просто СОТРЯСАЕТЕ??:
Цитата://А где наши депутаты? О себе только думают?//
Можете им задать вопросы и Смышляевой и Рау- у них есть свои страницы и в Фейсбуке и в Инстаграмме.
Цитата://Вот это, как в том анекдоте: кто тут идиот?//
Тоже можете задать этот вопрос насчёт труб, акиму области: - он в то время был акимом района, а без акимов НИЧЕГО не решалось.
[Исправлено: ACROS, 11.02.2024 - 11:02]
Цитата://А где наши депутаты? О себе только думают?//
Можете им задать вопросы и Смышляевой и Рау- у них есть свои страницы и в Фейсбуке и в Инстаграмме.
Цитата://Вот это, как в том анекдоте: кто тут идиот?//
Тоже можете задать этот вопрос насчёт труб, акиму области: - он в то время был акимом района, а без акимов НИЧЕГО не решалось.
[Исправлено: ACROS, 11.02.2024 - 11:02]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14977
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 10:56
Цитата:
Почему те кто против? Поехали как раз те кто доказывал что в стране должно быть 3 пояса тот же Нурхожаев колисит по стране и доказывает что теперь нужен 1 пояс
Он переобулся? Или изначально дурака валял?
Теперь все, кто был против, поехали по стране и доказывают, как это полезно. Ну не идиотизм?
Почему те кто против? Поехали как раз те кто доказывал что в стране должно быть 3 пояса тот же Нурхожаев колисит по стране и доказывает что теперь нужен 1 пояс
Он переобулся? Или изначально дурака валял?
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 11:04
Цитата:
Пендель в зад получил, так же как и Абиль которого "ПЕРЕУБЕДИЛИ".
abaika95:
Он переобулся?
Он переобулся?
Пендель в зад получил, так же как и Абиль которого "ПЕРЕУБЕДИЛИ".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14977
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 11:07
Цитата:
Абиль депутат и там есть кому пендель давать и за что переобуваться
А Нурхожаев то что? Кто ему мог пендель дать? Он же якобы независимый активист как и наша ведлер?))
ACROS:
Пендель в зад получил, так же как и Абиль которого "ПЕРЕУБЕДИЛИ".
Пендель в зад получил, так же как и Абиль которого "ПЕРЕУБЕДИЛИ".
Абиль депутат и там есть кому пендель давать и за что переобуваться
А Нурхожаев то что? Кто ему мог пендель дать? Он же якобы независимый активист как и наша ведлер?))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35472
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 13:34
Цитата:
Интересно, а где был все эти 30 лет тов. Воронин?
Ах да, сидел тихонько, поддерживал власть Назарбаева, и спокойно смотрел, как воруют трубы..
Неплохая и спокойная жизнь была у автора.
Вообще, за 30 лет независимости
Интересно, а где был все эти 30 лет тов. Воронин?
Ах да, сидел тихонько, поддерживал власть Назарбаева, и спокойно смотрел, как воруют трубы..
Неплохая и спокойная жизнь была у автора.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 866
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 16:22
Цитата:
....хочешь сказать что ты не поддерживал все мы были и есть за Н.А.Назарбаева в то время,чё ты не видел как хим.завод режут или с дизельного оборудывание вывозится,директора там менялись как перчатки,все мы тогда кричали урЯ,тогда только совестливый и ленивый не воровал.
111:
Интересно, а где был все эти 30 лет тов. Воронин? Ах да, сидел тихонько, поддерживал власть Назарбаева, и спокойно смотрел, как воруют трубы.. Неплохая и спокойная жизнь была у автора.
Интересно, а где был все эти 30 лет тов. Воронин? Ах да, сидел тихонько, поддерживал власть Назарбаева, и спокойно смотрел, как воруют трубы.. Неплохая и спокойная жизнь была у автора.
....хочешь сказать что ты не поддерживал все мы были и есть за Н.А.Назарбаева в то время,чё ты не видел как хим.завод режут или с дизельного оборудывание вывозится,директора там менялись как перчатки,все мы тогда кричали урЯ,тогда только совестливый и ленивый не воровал.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35472
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 16:29
Цитата:
Ну я же не гоню чуши, что мы делали вме эти 30 лет.
Да, мы помогали коммунистам грабить и разбазаривать.
Активно или пассивно, без разницы.
И все, все там это делали и тем более тов. Воронин, который молчал и радовался жизни все те 30 лет.
А сейчас просто перевернулся, от скуки начал критиковать кого то.
Но только ни себя любимого.
Типа он делал что то.
Что же он сделал?
Неужели ничего?
Так и каждый, кто сейчас ноет о том, что кто то все эти 30 лет грабил, а он в стороне Святоша, мая хата у краю..
родом из Шанхая2022:
хочешь сказать что ты не поддерживал все мы были и есть за Н.А.Назарбаева в то время,чё ты не видел как хим.завод режут или с дизельного оборудывание вывозится,
хочешь сказать что ты не поддерживал все мы были и есть за Н.А.Назарбаева в то время,чё ты не видел как хим.завод режут или с дизельного оборудывание вывозится,
Ну я же не гоню чуши, что мы делали вме эти 30 лет.
Да, мы помогали коммунистам грабить и разбазаривать.
Активно или пассивно, без разницы.
И все, все там это делали и тем более тов. Воронин, который молчал и радовался жизни все те 30 лет.
А сейчас просто перевернулся, от скуки начал критиковать кого то.
Но только ни себя любимого.
Типа он делал что то.
Что же он сделал?
Неужели ничего?
Так и каждый, кто сейчас ноет о том, что кто то все эти 30 лет грабил, а он в стороне Святоша, мая хата у краю..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14977
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 16:36
Цитата:
он копил критику)
чтобы когда надо начать критиковать что все плохо)
один извозчик про таких еще 200 лет назад высказался точно)
111:
Типа он делал что то.
Типа он делал что то.
он копил критику)
чтобы когда надо начать критиковать что все плохо)
один извозчик про таких еще 200 лет назад высказался точно)
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 866
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 17:27
Цитата:
....Марик а ты на прямую задай вопрос господину Воронину сколько у него квартир,гаражей,машин есть недвижимость в дальнем зарубежье?Я думаю он ответит награбил он или нет?
111:
Так и каждый, кто сейчас ноет о том, что кто то все эти 30 лет грабил, а он в стороне Святоша, мая хата у краю..
Так и каждый, кто сейчас ноет о том, что кто то все эти 30 лет грабил, а он в стороне Святоша, мая хата у краю..
....Марик а ты на прямую задай вопрос господину Воронину сколько у него квартир,гаражей,машин есть недвижимость в дальнем зарубежье?Я думаю он ответит награбил он или нет?
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 17:35
Цитата:
Ладно бы кто то другой, но вы то должны знать: какие НЕЗАВИСИМЫЕ, о чём вы ??
Право же, смешно.
abaika95:
независимый активист
независимый активист
Ладно бы кто то другой, но вы то должны знать: какие НЕЗАВИСИМЫЕ, о чём вы ??
Право же, смешно.
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