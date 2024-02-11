НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48552
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 10:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известен анекдот о сумасшедшем, ловящем рыбу в ванне. И когда лечащий врач спросил его: а если клюнет? получил суровую отповедь: «Быть такого не может, идиот, это же ванна». В нашей жизни происходит все наоборот.
Читать новость

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5736
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 10:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем просто так сотрясать воздух, если хотите получить ответы или НЕ ХОТИТЕ- просто СОТРЯСАЕТЕ??:


Цитата://А где наши депутаты? О себе только думают?//

Можете им задать вопросы и Смышляевой и Рау- у них есть свои страницы и в Фейсбуке и в Инстаграмме.


Цитата://Вот это, как в том анекдоте: кто тут идиот?//

Тоже можете задать этот вопрос насчёт труб, акиму области: - он в то время был акимом района, а без акимов НИЧЕГО не решалось.

[Исправлено: ACROS, 11.02.2024 - 11:02]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14977
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 10:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь все, кто был против, поехали по стране и доказывают, как это полезно. Ну не идиотизм? 


Почему те кто против? Поехали как раз те кто доказывал что в стране должно быть 3 пояса тот же Нурхожаев колисит по стране и доказывает что теперь нужен 1 пояс
Он переобулся? Или изначально дурака валял?
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5736
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 11:04
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Он переобулся?


Пендель в зад получил, так же как и Абиль которого "ПЕРЕУБЕДИЛИ".
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14977
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 11:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Пендель в зад получил, так же как и Абиль которого "ПЕРЕУБЕДИЛИ".

Абиль депутат и там есть кому пендель давать и за что переобуваться
А Нурхожаев то что? Кто ему мог пендель дать? Он же якобы независимый активист как и наша ведлер?))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35472
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 13:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вообще, за 30 лет независимости


Интересно, а где был все эти 30 лет тов. Воронин?
Ах да, сидел тихонько, поддерживал власть Назарбаева, и спокойно смотрел, как воруют трубы..
Неплохая и спокойная жизнь была у автора.
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
866
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 16:22
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Интересно, а где был все эти 30 лет тов. Воронин? Ах да, сидел тихонько, поддерживал власть Назарбаева, и спокойно смотрел, как воруют трубы.. Неплохая и спокойная жизнь была у автора.

....хочешь сказать что ты не поддерживал все мы были и есть за Н.А.Назарбаева в то время,чё ты не видел как хим.завод режут или с дизельного оборудывание вывозится,директора там менялись как перчатки,все мы тогда кричали урЯ,тогда только совестливый и ленивый не воровал.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35472
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 16:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
хочешь сказать что ты не поддерживал все мы были и есть за Н.А.Назарбаева в то время,чё ты не видел как хим.завод режут или с дизельного оборудывание вывозится,


Ну я же не гоню чуши, что мы делали вме эти 30 лет.
Да, мы помогали коммунистам грабить и разбазаривать.
Активно или пассивно, без разницы.
И все, все там это делали и тем более тов. Воронин, который молчал и радовался жизни все те 30 лет.
А сейчас просто перевернулся, от скуки начал критиковать кого то.
Но только ни себя любимого.
Типа он делал что то.
Что же он сделал?
Неужели ничего?
Так и каждый, кто сейчас ноет о том, что кто то все эти 30 лет грабил, а он в стороне Святоша, мая хата у краю..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14977
Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 16:36
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Типа он делал что то.

он копил критику)
чтобы когда надо начать критиковать что все плохо)
один извозчик про таких еще 200 лет назад высказался точно)
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
866
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 17:27
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Так и каждый, кто сейчас ноет о том, что кто то все эти 30 лет грабил, а он в стороне Святоша, мая хата у краю..

....Марик а ты на прямую задай вопрос господину Воронину сколько у него квартир,гаражей,машин есть недвижимость в дальнем зарубежье?Я думаю он ответит награбил он или нет?
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5736
Re: Николай ВОРОНИН: Анекдот наоборот?
Отправлено: 11.02.24 - 17:35
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
независимый активист


Ладно бы кто то другой, но вы то должны знать: какие НЕЗАВИСИМЫЕ, о чём вы ??
Право же, смешно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS