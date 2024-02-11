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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:17
Цитата:
А они затрачены или на возвратной основе?
maxsaf:
если затрачены деньги из бюджета, так ведь?
если затрачены деньги из бюджета, так ведь?
А они затрачены или на возвратной основе?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:26
Цитата:
Как при чём? Вы и тут передёргиваете? Речь шла о том что я никому не должен быть благодарен за то, что построено в годы СССР, это была другая страна и существовала в ней кооперация, каждая республика делала то, на что была способна. А Вы мне тут сразу РСФСР,зачем? Москву и Ленинград кормила вся страна в том числе и РСФСР. А Беларусь привёл в пример, потому, что никто им не говорит, мы вам всё построили, а вы неблагодарны. Как в данном случае сказал Эл Починно. Хотя если Беларусь либо сбросит Лукашенко, либо он сам вильнёт хвостом подобные упреки могут посыпаться и к ним.
таноми52:
При чём тут передёргивания?
При чём тут передёргивания?
Как при чём? Вы и тут передёргиваете? Речь шла о том что я никому не должен быть благодарен за то, что построено в годы СССР, это была другая страна и существовала в ней кооперация, каждая республика делала то, на что была способна. А Вы мне тут сразу РСФСР,зачем? Москву и Ленинград кормила вся страна в том числе и РСФСР. А Беларусь привёл в пример, потому, что никто им не говорит, мы вам всё построили, а вы неблагодарны. Как в данном случае сказал Эл Починно. Хотя если Беларусь либо сбросит Лукашенко, либо он сам вильнёт хвостом подобные упреки могут посыпаться и к ним.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:28
Цитата:
Ух ты! Да он просто гений!
таноми52:
Лично я вижу, как он короткой ироничной или саркастической фразой разбивает
Лично я вижу, как он короткой ироничной или саркастической фразой разбивает
Ух ты! Да он просто гений!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:30
Цитата:
Куда уж нам, со свиным рылом да в калашный ряд
таноми52:
Уровень не тот!
Уровень не тот!
Куда уж нам, со свиным рылом да в калашный ряд
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:32
Цитата:
Только непонятно где Вы увидели сарказм, сам он обычно называет это ржаньем!
таноми52:
сарказм Макса!
сарказм Макса!
Только непонятно где Вы увидели сарказм, сам он обычно называет это ржаньем!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:33
Цитата:
Цитата:
Попозже появится, пока ушел отдыхать, скоро проснётся, навернёт грамм 100 кленового сиропа для сохранения здоровья, нервной системы и профилактики авитаминоза. Это не наши расторопша, с омегой три, а покруче будет .
Kairat stayer:
Вы шо не отдыхаете, обычно в это время спали же .
Вы шо не отдыхаете, обычно в это время спали же .
Цитата:
111:
О ценниках заговори и покайся за то, чего не было, спать совсем не будет..
О ценниках заговори и покайся за то, чего не было, спать совсем не будет..
Попозже появится, пока ушел отдыхать, скоро проснётся, навернёт грамм 100 кленового сиропа для сохранения здоровья, нервной системы и профилактики авитаминоза. Это не наши расторопша, с омегой три, а покруче будет .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:37
Цитата:
Kairat stayer:Блин надо тоже попробывать кленовый сироп. Продаётся у нас или нет в магазине? . Хотя если че найду где нибудь в загнивающей Европе.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:41
Цитата:
abaika95: теперь надо ждать выгодного момента когда хаты вообще в цене там взлетят из за санкций на стройматериалы и сливать актив))Ну нам то зачем врать) Продаст он, ага
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:02
Цитата:
Предлагаю заменить кленовый сироп на берёзовый сок . И патриотичнее и достать легче.
Vit:
кленовый сироп
кленовый сироп
Предлагаю заменить кленовый сироп на берёзовый сок . И патриотичнее и достать легче.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:08
Цитата:
Лучше приобрести в загнивающей Европе! Там контроль за качеством товаров хорошо организован, всё как положено, сертификаты и.т.д.
Vit:
Блин надо тоже попробывать кленовый сироп. Продаётся у нас или нет в магазине? . Хотя если че найду где нибудь в загнивающей Европе.
Блин надо тоже попробывать кленовый сироп. Продаётся у нас или нет в магазине? . Хотя если че найду где нибудь в загнивающей Европе.
Лучше приобрести в загнивающей Европе! Там контроль за качеством товаров хорошо организован, всё как положено, сертификаты и.т.д.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35472
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:10
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:15
Цитата:
незнаю
судя по твоей логике они тут заводы каждый вечер поднимали
а мой дед на печи лежал поулчается
Цитата:
неа
это что то типа того
раз большевики сюда с войной пришли
скот у всех отобрали
на фронт всех погнали
то за это они парочку заводов оставили взамен?
это?Цитата:
ну византия тоже падала 1000 лет
а потом исчезла Цитата:
у нас хотя бы в парламент нацистов не водят
и не рукоплескают им
канадец макс эту тему упорно обходит стороной))
Цитата:
ну русские дураки получаются по всем фронтам?
их погнали на фронт собирать ссср
русские за него еще платили
потом сами русские развалили его
а еще и крайние остались
вопросы может к руководству россии должны быть нет?))
нахрена они опять пытаются всех захватить и оплачивать им электричество?))
государственный мазохизм? Цитата:
так ктож его затыкает?
если бы его не было ненад кем было бы ржать
таноми52:
А русские семьи в эти годы что?
А русские семьи в эти годы что?
незнаю
судя по твоей логике они тут заводы каждый вечер поднимали
а мой дед на печи лежал поулчается
Цитата:
таноми52:
Что такое "возмещающая дискриминация", слышал?
Что такое "возмещающая дискриминация", слышал?
неа
это что то типа того
раз большевики сюда с войной пришли
скот у всех отобрали
на фронт всех погнали
то за это они парочку заводов оставили взамен?
это?Цитата:
таноми52:
И, представь, до сих пор не упала!
И, представь, до сих пор не упала!
ну византия тоже падала 1000 лет
а потом исчезла Цитата:
Карачун:
у мол типа мы не в курсе что в казахстане тоже есть глупцы, в том числе и в чиновничестве.
у мол типа мы не в курсе что в казахстане тоже есть глупцы, в том числе и в чиновничестве.
у нас хотя бы в парламент нацистов не водят
и не рукоплескают им
канадец макс эту тему упорно обходит стороной))
Цитата:
таноми52:
и "возмещающих" за их счёт, якобы, "потери" нацменов царской России.
и "возмещающих" за их счёт, якобы, "потери" нацменов царской России.
ну русские дураки получаются по всем фронтам?
их погнали на фронт собирать ссср
русские за него еще платили
потом сами русские развалили его
а еще и крайние остались
вопросы может к руководству россии должны быть нет?))
нахрена они опять пытаются всех захватить и оплачивать им электричество?))
государственный мазохизм? Цитата:
таноми52:
Сложно заткнуть сарказм Макса!
Сложно заткнуть сарказм Макса!
так ктож его затыкает?
если бы его не было ненад кем было бы ржать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:17
Цитата:
ну или цену подниму за аренду вдвое
всяко выгода от санкций)
Vit:
Ну нам то зачем врать) Продаст он, ага
Ну нам то зачем врать) Продаст он, ага
ну или цену подниму за аренду вдвое
всяко выгода от санкций)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 17:20
Цитата:
я как-то встречал в меркурии по-моему или в фортуне (это в рудном). так что в костанае сто пудов должен быть. впрочем скоро весна и его можно будет самому наделать из кленового сока.
Vit:
Продаётся у нас или нет в магазине?
Продаётся у нас или нет в магазине?
я как-то встречал в меркурии по-моему или в фортуне (это в рудном). так что в костанае сто пудов должен быть. впрочем скоро весна и его можно будет самому наделать из кленового сока.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 17:25
Цитата:
Может наши клёны от канадских отличаются? Клёнов полно , а кленового сиропа в продаже нет, отвратительное дерево, сорняк древесного вида
Карачун:
кленового сока.
кленового сока.
Может наши клёны от канадских отличаются? Клёнов полно , а кленового сиропа в продаже нет, отвратительное дерево, сорняк древесного вида
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