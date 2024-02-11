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старты снова выдавили в парк Победы. И кто же увидел это увлекательное зрелище? Пара прохожих да стая ворон. Это их мы агитировали за здоровый образ жизни? Оказывается, на площади перед акиматом что-то проводили для школьников

Цитата:Что за отвратительная мания бегать вокруг начальника или акимата?Может пора прекращать эдакое звериное холопство?Теперь тов.Денисову школьники мешают..