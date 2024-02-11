НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Все в наших руках (и ногах!) - Размышления ветерана легкой атлетики после соревнований по скандинавской ходьбе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48552
Все в наших руках (и ногах!) - Размышления ветерана легкой атлетики после соревнований по скандинавской ходьбе
Отправлено: 11.02.24 - 16:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошедший выходной в Костанае прошли соревнования по скандинавской ходьбе. Старты, открытые для всех желающих, возрастной диапазон участников получился от 16 до 80 лет. Дистанции посильные, погода прекрасная, поэтому была борьба. Был азарт, выявились победители и призеры в возрастных группах.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35472
Re: Все в наших руках (и ногах!) - Размышления ветерана легкой...
Отправлено: 11.02.24 - 16:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
старты снова выдавили в парк Победы. И кто же увидел это увлекательное зрелище? Пара прохожих да стая ворон. Это их мы агитировали за здоровый образ жизни? Оказывается, на площади перед акиматом что-то проводили для школьников

Что за отвратительная мания бегать вокруг начальника или акимата?
Может пора прекращать эдакое звериное холопство?
Теперь тов.Денисову школьники мешают..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35472
Re: Все в наших руках (и ногах!) - Размышления ветерана легкой...
Отправлено: 11.02.24 - 16:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
долой вонючие залы и подва

Почему бы это не сказать баскетболистам, борцам, штангистам или боксерам?
Всех перед акиматом пора вытащить, зимой в лютые морозы на секции три раза в неделю?
Или легче просто облить грязью и обозвать их залы Воняющими?
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5736
Re: Все в наших руках (и ногах!) - Размышления ветерана легкой...
Отправлено: 11.02.24 - 18:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://«А денег не надо, я угощаю!»//

Наверное, эта симпатичная дивчина вспомнила, что автор имеет звание "Почётный гражданин чего то".

Цитата://В 1972 году был принят комплекс ГТО,//

Мне кажется автор ошибся с датами: Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" был принят ЗАДОЛГО до войны, где то в середине 30-х годах.
Страна активно развивалась промышленно и АКТИВНО готовилась к войне: "..если завтра, война..."

Цитата://А вот протокол, посмотри!//

Случайно его ВСТРЕТИЛ и случайно нёс в кармане ПРОТОКОЛ заседания судейской коллегии по подтягиванию.


Цитата://нет альтернативы, причем движению на воздухе,//
Цитата://выдавили в парк Победы//

Парк Победы - это разве не СВЕЖИЙ воздух ???

Цитата://на площади перед акиматом//

Ну, конечно- если заниматься оздоровительным бегом, то только и только перед ОБЛАСТНЫМ акиматом.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS