Отправлено: - 10:56

Теперь все, кто был против, поехали по стране и доказывают, как это полезно. Ну не идиотизм?

Цитата:Почему те кто против? Поехали как раз те кто доказывал что в стране должно быть 3 пояса тот же Нурхожаев колисит по стране и доказывает что теперь нужен 1 поясОн переобулся? Или изначально дурака валял?