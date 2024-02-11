Отправлено: - 15:33

Kairat stayer:

Вы шо не отдыхаете, обычно в это время спали же .

111:

О ценниках заговори и покайся за то, чего не было, спать совсем не будет..

Цитата:Цитата:Попозже появится, пока ушел отдыхать, скоро проснётся, навернёт грамм 100 кленового сиропа для сохранения здоровья, нервной системы и профилактики авитаминоза. Это не наши расторопша, с омегой три, а покруче будет