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≡ "Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге, выделенных на одежду для спортсменов на Азиаде, расследует АФМ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48551
"Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге, выделенных на одежду для спортсменов на Азиаде, расследует АФМ
Отправлено: 10.02.24 - 19:28
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Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу начал досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19804
Re: "Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге,...
Отправлено: 10.02.24 - 19:28
#1
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//Хищения на 383 млн тенге, выделенных на одежду для спортсменов на Азиаде, расследует АФМ//
предполагаю что и через сто лет
будет то же самое- воруют....
разве что будет тогда тенге или нет-неизвестно..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5734
Re: "Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге,...
Отправлено: 10.02.24 - 21:20
#2
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Цитата:
alex_60:
воруют..


Как же без этого: - на всём воруют, на майках, на трусах, даже на сигнале от землетрясения тоже воруют- это такой смысл жизни казахских чиновников - пойти на гос.службу и наворовать.
Токаев наверное и поэтому поставил премьером бывшего финполовца- наверное масштабы воровства просто КАТАСТРОФИЧЕСКИ, о реальности которой знает только он и Годунова.-
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
55
Re: "Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге,...
Отправлено: 10.02.24 - 21:46
#3
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Цитата:
alex_60:
предполагаю что и через сто лет будет то же самое- воруют....


Не будет...если седня не дать по "шаловливым ручкам"...завтра ничего не будет...свои всё разворуют и продадут (как нефть, газ и металлы)...будет чужая администрация, а уж она начнет ставить к стенке любителей халявного беша...- это пессимистический взгляд
Будет одна мировая администрация, с региональными управлениями, расстреливать не будут, будут отправлять в Африку на возведение оросительных систем...везде будут считывающие устройства, а у всех будут чипы в голове...не будет преступности - будет регламентированный порядок - работа, еда. резиновый партнер, смешные передачи по телеку - это оптимистический взгляд
Тургайский вариант - на юге и на севере проложат огороженные и охраняемые суперскоростные магистрали из ЮВА в Европу...а про тех кто живет посередине этих хайвеев просто забудут...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13977
Re: "Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге,...
Отправлено: 11.02.24 - 07:01
#4
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Цитата:
mks2703:

Ну последний вариант. Он уже происходит. С шёлковым путём Казахстан облажался. Европа и Россия уже сегодня строит новые в обход нас.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21872
"Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге, выделенных на одежду для спортсменов на Азиаде, расследует АФМ
Отправлено: 11.02.24 - 07:50
#5
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Цитата:
alex_60:
предполагаю что и через сто лет будет то же самое- воруют....

Надо сайт госзакупок связать в единую базу с финполом, чтобы автоматически уголовное дело открывалось для каждой новой закупки :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
862
Re: "Завысили в три раза" - Хищения на 383 млн тенге,...
Отправлено: 11.02.24 - 16:13
#6
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Цитата:
maxsaf:
Надо сайт госзакупок связать в единую базу с финполом, чтобы автоматически уголовное дело открывалось для каждой новой закупки


.....не поможет и ничего не сделаешь против этой коррупции во первых всё это на генном уровне кто попадает в эту среду и видя халяву создают схему увода воровства денег зарание зная что не будут наказаны и даже если накажут то останутся при своём интересе.....может победят когда закон будет суров и беспощаден а сейчас пока мы смотрим на запад и хотим быть белыми и пушистыми и не так суровы к казнокрадам,большой срок дадут за кражу курицы или скотокрадам.
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