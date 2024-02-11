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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 62 из 62«1...606162
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:17
#916
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Цитата:
maxsaf:
если затрачены деньги из бюджета, так ведь?

А они затрачены или на возвратной основе?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:26
#917
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Цитата:
таноми52:
При чём тут передёргивания?

Как при чём? Вы и тут передёргиваете? Речь шла о том что я никому не должен быть благодарен за то, что построено в годы СССР, это была другая страна и существовала в ней кооперация, каждая республика делала то, на что была способна. А Вы мне тут сразу РСФСР,зачем? Москву и Ленинград кормила вся страна в том числе и РСФСР. А Беларусь привёл в пример, потому, что никто им не говорит, мы вам всё построили, а вы неблагодарны. Как в данном случае сказал Эл Починно. Хотя если Беларусь либо сбросит Лукашенко, либо он сам вильнёт хвостом подобные упреки могут посыпаться и к ним.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:28
#918
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Цитата:
таноми52:
Лично я вижу, как он короткой ироничной или саркастической фразой разбивает

Ух ты! Да он просто гений!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:30
#919
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Цитата:
таноми52:
Уровень не тот!

Куда уж нам, со свиным рылом да в калашный ряд
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:32
#920
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Цитата:
таноми52:
сарказм Макса!

Только непонятно где Вы увидели сарказм, сам он обычно называет это ржаньем!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:33
#921
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы шо не отдыхаете, обычно в это время спали же .


Цитата:
111:
О ценниках заговори и покайся за то, чего не было, спать совсем не будет..


Попозже появится, пока ушел отдыхать, скоро проснётся, навернёт грамм 100 кленового сиропа для сохранения здоровья, нервной системы и профилактики авитаминоза. Это не наши расторопша, с омегой три, а покруче будет :lol: :lol: :lol: .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:37
#922
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Цитата:
Kairat stayer:
Блин надо тоже попробывать кленовый сироп. Продаётся у нас или нет в магазине? . Хотя если че найду где нибудь в загнивающей Европе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 15:41
#923
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Цитата:
abaika95: теперь надо ждать выгодного момента когда хаты вообще в цене там взлетят из за санкций на стройматериалы и сливать актив))
Ну нам то зачем врать) Продаст он, ага :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4270
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:02
#924
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Цитата:
Vit:
кленовый сироп

Предлагаю заменить кленовый сироп на берёзовый сок . И патриотичнее и достать легче.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4971
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:08
#925
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Цитата:
Vit:
Блин надо тоже попробывать кленовый сироп. Продаётся у нас или нет в магазине? . Хотя если че найду где нибудь в загнивающей Европе.


Лучше приобрести в загнивающей Европе! Там контроль за качеством товаров хорошо организован, всё как положено, сертификаты и.т.д.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35469
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:10
#926
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:15
#927
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Цитата:
таноми52:
А русские семьи в эти годы что?

незнаю
судя по твоей логике они тут заводы каждый вечер поднимали
а мой дед на печи лежал поулчается
Цитата:
таноми52:
Что такое "возмещающая дискриминация", слышал?

неа
это что то типа того
раз большевики сюда с войной пришли
скот у всех отобрали
на фронт всех погнали
то за это они парочку заводов оставили взамен?
это?Цитата:
таноми52:
И, представь, до сих пор не упала!

ну византия тоже падала 1000 лет
а потом исчезла Цитата:
Карачун:
у мол типа мы не в курсе что в казахстане тоже есть глупцы, в том числе и в чиновничестве.

у нас хотя бы в парламент нацистов не водят
и не рукоплескают им
канадец макс эту тему упорно обходит стороной))
Цитата:
таноми52:
и "возмещающих" за их счёт, якобы, "потери" нацменов царской России.

ну русские дураки получаются по всем фронтам?
их погнали на фронт собирать ссср
русские за него еще платили
потом сами русские развалили его
а еще и крайние остались
вопросы может к руководству россии должны быть нет?))
нахрена они опять пытаются всех захватить и оплачивать им электричество?))
государственный мазохизм? Цитата:
таноми52:
Сложно заткнуть сарказм Макса!

так ктож его затыкает?
если бы его не было ненад кем было бы ржать
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14975
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.02.24 - 16:17
#928
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Цитата:
Vit:
Ну нам то зачем врать) Продаст он, ага

ну или цену подниму за аренду вдвое
всяко выгода от санкций)
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Страница 62 из 62«1...606162
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