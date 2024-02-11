Цитата:
maxsaf:
Та знает он прекрасно, иначе чё бы там хаты покупал в Челябе
покупал до момента когда в россии совсем ж дедушка у власти с ума сошел
теперь надо ждать выгодного момента когда хаты вообще в цене там взлетят из за санкций на стройматериалы
и сливать актив))
с паршивой овцы хоть шерсти клок)
Цитата:
saba:
. Это была другая страна СССР, в которой РСФСР даже не был главным
зато сейчас РФ главная у себя в стране)
только опять всей страной окраину-чечню кормит по млрд в месяц)))
а чеченцы ржут и на ферари гоняют с аргументом "а нефиг было нас удерживать"))
Цитата:
maxsaf:
Они все врут - цементный вы себе сами построили
а еще киу корейскую сами себе строить будем) Цитата:
Kairat stayer:
Что примечательно, процедуру получения гражданства для граждан Казахстана, Беларуси и Молдовы в декабре 2023 года очередной раз упростили. Согласно указу, граждане Казахстане и Молдовы, достигшие 18 лет, смогут получить гражданство России без соблюдения таких требований, как постоянное проживание в РФ
а это у путина уже выхода нет
тадджики чето то не шибко стремятся идти на фронт
приходится русских отсюда уже вытаскивать и гнать
арестович пишет по 50 тыс в месяц в россии скрытая мобилизация ведется
афганская война где ссср потерял 15 тыс убитыми по сравнению с этой где уже 250 тыс трупов и с той и с другой стороны как пишут весенней прогулкой теперь покажется
Цитата:
saba:
Сделаете вброс, все начинают серьёзно спорить, а Вы тут же прячетесь за смайликами.
это называется не неуловимость
а мелкосортная провокация)
сколько раз вам говорил
с мелкими ужами нельзя спорить
только ржать над ними) и иногда ногой придавливать чтобы пищали
Цитата:
saba:
а Вы из Канады всё заметите. Орлиный взгляд!
муха говно везде найдет)
работа у него такая) или хобби что еще хуже((