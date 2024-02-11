Отправлено: - 14:20

maxsaf:

Та знает он прекрасно, иначе чё бы там хаты покупал в Челябе

saba:

. Это была другая страна СССР, в которой РСФСР даже не был главным

maxsaf:

Они все врут - цементный вы себе сами построили

Kairat stayer:

Что примечательно, процедуру получения гражданства для граждан Казахстана, Беларуси и Молдовы в декабре 2023 года очередной раз упростили. Согласно указу, граждане Казахстане и Молдовы, достигшие 18 лет, смогут получить гражданство России без соблюдения таких требований, как постоянное проживание в РФ

saba:

Сделаете вброс, все начинают серьёзно спорить, а Вы тут же прячетесь за смайликами.

saba:

а Вы из Канады всё заметите. Орлиный взгляд!

Цитата:покупал до момента когда в россии совсем ж дедушка у власти с ума сошелтеперь надо ждать выгодного момента когда хаты вообще в цене там взлетят из за санкций на стройматериалыи сливать актив))с паршивой овцы хоть шерсти клок)Цитата:зато сейчас РФ главная у себя в стране)только опять всей страной окраину-чечню кормит по млрд в месяц)))а чеченцы ржут и на ферари гоняют с аргументом "а нефиг было нас удерживать"))Цитата:а еще киу корейскую сами себе строить будем) Цитата:а это у путина уже выхода неттадджики чето то не шибко стремятся идти на фронтприходится русских отсюда уже вытаскивать и гнатьарестович пишет по 50 тыс в месяц в россии скрытая мобилизация ведетсяафганская война где ссср потерял 15 тыс убитыми по сравнению с этой где уже 250 тыс трупов и с той и с другой стороны как пишут весенней прогулкой теперь покажетсяЦитата:это называется не неуловимостьа мелкосортная провокация)сколько раз вам говорилс мелкими ужами нельзя споритьтолько ржать над ними) и иногда ногой придавливать чтобы пищалиЦитата:муха говно везде найдет)работа у него такая) или хобби что еще хуже((