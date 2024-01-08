Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 12:10

Песня греческого композитора Ставроса Куюмдзиса "Όλα καλά" - "Всё хорошо"

Исполнитель - Йоргос Даларас. Даларас как певец - глыба, ему нет равных в его роде в Греции.

Запись 1983 года с концерта в театре Ликавиттос в Афинах:







Все хорошо и все прекрасно

Вчера ты была в компании другого

И где та улочка, чтобы спеть

Воспоминания запрещены...